“‘128평’ 이슬람사원, 주택가에 짓겠다고?”…공사 딴지 건 대구 북구청 ‘패소’

대구 북구 주택가에 이슬람사원 신축을 반대하는 주민들이 '이슬람은 사람들을 죽이는 악의 종교다(Islam is an evil religion that kills people)'라고 쓰인 팻말을 한 차량 앞에 세워놨다. [BBC News 코리아 유튜브 캡처]