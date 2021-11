Johnnie Walker, 새 장편 다큐멘터리 소개

-- 멈추지 않는 정신을 포착하고, 아프리카 전역에서 집단 진보에 불을 붙이는 창의적인 인물들 소개

-- 새 다큐멘터리 'THE ONES WHO KEEP WALKING', 포브스 30세 이하 영화제작자 30인에 든 AMARACHI NWOSU 감독이 제작

-- 이 다큐멘터리에서는 전 세계적으로 돌풍을 일으킨 음악가 CKAY, 래퍼 겸 작곡가 SAMPA THE GREAT, 아티스트 매니저 겸 여성 사업가 BOSE OGULU (AKA MAMA BURNA), 그리고 수상 이력을 자랑하는 패션 디자이너 LOZA MALEOMBHO 같은 인물을 소개

암스테르담, 2021년 11월 29일 /PRNewswire/ -- 세계 제일의 스카치 위스키[1]와 포브스 30세 이하 영화제작자 30인에 든 Amarachi Nwosu 감독이 새로운 장편 다큐멘터리 'The Ones Who Keep Walking'을 최초로 공개한다. 이 다큐멘터리는 세계의 관심을 아프리카로 돌린 창작자와 단체의 고무적인 이야기를 들려준다.



The Ones Who features more than 20 defiantly optimistic voices from across Africa, including one of the biggest African artists of the moment and social media sensation, CKay

Johnnie Walker는 2세기 넘게 진보와 전진의 정신에 전념했다. Johnnie Walker는 이 새로운 장편 다큐멘터리를 통해 멈추지 않는 정신이 오늘날 창작하고 변화를 만드는 이들에게 어떤 의미인지를 탐색하고자 한다. 이 다큐멘터리는 Johnnie Walker의 대표적인 Keep Walking 캠페인의 다음 장에서 발표하는 국제적 작품의 일환으로, 작년 11월에 공개한 'The Man Who Walked Around the World'의 후속편이다.

이 다큐멘터리는 현재 가장 유명하고 소셜 미디어에서 돌풍을 일으킨 아프리카 예술가 중 한 명인 CKay(나이지리아), 래퍼 겸 작곡가 Sampa the Great(잠비아), 무용수 겸 화가 Kamo Mphela(남아프리카공화국), 제작자 겸 DJ Nandele(모잠비크), 전설적인 사진작가 James Barnor(가나), 패션 디자이너 Loza Maleombho(아이보리코스트), 창작 단체 Urban Pitchaz(케냐), 세계적인 슈퍼스타이자 Johnnie Walker의 파트너인 Burna Boy의 매니저이며 어머니인 Bose Ogulu AKA Mama Burna(나이지리아) 등을 포함해 아프리카 전역에서 도전적이며 긍정적인 20명 이상의 인물을 소개한다.

한 번도 들어본 적 없는 이야기와 깊이 있는 대화를 통해 신선하고 창의적인 에너지, 굳센 결단력 및 선구적인 정신이 정통 아프리카 표현을 세계에 소개하는 방식에 대한 통찰을 제공한다. Amarachi Nwosu 감독은 서로 다른 문화, 열정 및 도전을 통해 모두를 위한 진보를 향해 하나가 된 대륙을 소개한다.

Nwosu 감독은 "Johnnie Walker와 'The Ones Who Keep Walking'을 만들면서, 우리가 아프리카를 보는 방식과 아프리카에서 일어나고 있는 창의적인 르네상스를 보는 방식을 재해석하는 이야기를 들려줄 수 있게 됐다"라며, "아프리카 미래주의 렌즈를 통해 강력한 이야기를 들려주고 싶었고, 이것이 나의 영감이 됐다"고 설명했다. 이어 그는 "그런 만큼, 아프리카를 구현하는 정신과 아름다움을 보여주는 한편, 이처럼 멋진 사람들과 이들의 환상적인 여정을 소개하는 이 기회는 꿈이 실현된 것과 마찬가지"라면서 "모두가 이 다큐멘터리를 보길 희망한다"라고 말했다.

Johnnie Walker 글로벌 마케팅 이사 Johanna Dalley는 "자사는 삶을 더욱 풍부하게 만들기 위해 대담한 길을 나아간 이들의 이야기에 항상 찬사를 보낸다"라며 "도전적인 긍정주의라는 강력한 정신을 종종 보여주는 이와 같은 이야기는 현재 세계적으로 관련성이 매우 높은 개념인 멈추지 않는 자사의 철학을 완벽하게 구현하는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "Amarachi Nwosu 감독과 함께 'The Ones Who Keep Walking'을 통해 이와 같이 멋진 이야기를 공유하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "Amarachi 감독은 사회적 포용, 평등 및 대변에 대해 열정적인 인물인 만큼, 자사와 공감되는 부분이 많다. 사람들이 이 다큐멘터리를 시청하고, 계속해서 대담한 길을 걸어가고자 하는 영감을 받길 바란다"라고 덧붙였다.

Something™ Originals와 아프리카 전역에서 200명이 넘는 창작자와 인재로 구성된 팀이 제작한 'The Ones Who Keep Walking'은 'The Man Who Walked Around the World'가 끝날 때 나오는 '다음 편은(what's next)?'이라는 도발에 대한 답이라 할 수 있다. 이 다큐멘터리는 멈추지 않는 정신을 구현하고, 자기 방식대로 조국, 문화 및 세계를 위한 대담하게 새로운 방향을 세운 이들을 소개한다.

'The Ones Who Keep Walking' 시청하기: www.theoneswho.film

전체 영상은 아프리카 전역에서 Africa Magic Family, Maisha Magic East, Zambezi Magic, Mzansi Magic, Mzansi Wethu, Channel O 및 Canal+ 소유의 TV5 Monde 등 DSTV 채널 파트너십을 통해 방영 중이다.

편집자 주:

Johnnie Walker는 전 세계 180개국 이상의 사람들이 즐기는 세계 제1의 스카치 위스키 브랜드[1](IWSR)다. 창업자 John Walker 시절부터 위스키를 블렌딩한 사람들은 무엇보다 맛과 품질을 최우선으로 추구한다.

수상 경력이 있는 현재의 위스키에는 Johnnie Walker 레드라벨, 블랙라벨, 더블블랙, 그린라벨, 골드라벨 리저브, 19년산과 블루라벨이 있다. 이들을 모두 합쳐 연간 약 1천400만 케이스가 판매(IWSR, 2020)됐으며, 이를 통해 Johnnie Walker는 전 세계에서 가장 인기 있는 스카치위스키 브랜드로 자리매김했다.

Diageo 소개:

Diageo는 주류 업계의 글로벌 리더로서 Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan 및 Windsor 위스키, Smirnoff 및 Ciroc 보드카, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray 및 Guinness 등의 유명 브랜드를 보유하고 있다.

Diageo는 런던증권거래소(DGE)와 뉴욕증권거래소(DEO)에 상장돼 있으며, 전 세계 180개국 이상에 제품을 판매한다. 회사, 직원, 브랜드 및 실적에 관한 상세 정보는 회사 웹사이트 www.diageo.com을 참조한다. 정보, 프로젝트 및 최고 관행 공유법은 Diageo의 책임감 있는 음주에 관한 국제 자원 www.DRINKiQ.com 을 참조한다.

Celebrating life, every day, everywhere.

Something™ Originals 소개

Something Originals는 각본 없이 사람이 중심이 되는 방송 및 SVOD용 서사와 오리지널 콘텐츠를 전문으로 하는 제작사다.

[1] IWSR 2020

