Getac, F110-EX 러기드 태블릿 출시

- 윈도우 기반의 본질안전방폭 태블릿 제품라인 확장

(타이베이 2021년 11월 26일 PRNewswire=연합뉴스)

뉴스 요약

- ATEX & IECEx Zone 2/22, 위험 환경에서 사용 가능하도록 설계된 차세대 태블릿

- 최신 F110-Ex는 11세대 인텔(R) 코어(TM) 프로세서, PCIe NVMe SSD 스토리지 및 Wi-Fi 6 연결을 포함해 차세대 F110 태블릿과 동일한 강력한 사양 갖춰

- 이번 출시는Getac의 본질안전방폭 윈도우 기반의 러기드 태블릿 제품을 확장해 위험한 환경에서 작업하는 고객에게 더 많은 선택권 제공



Getac은 오늘 ATEX & IECEx Zone 22/2 위험 환경에서 작업하는 전문가를 대상으로 한 강력하면서도 다기능적인 풀 러기드 태블릿 F110의 본질안전방폭 버전인 차세대 F110-Ex의 출시를 발표했다.

이번 출시로, Getac은 디지털 방식으로 운영을 전환하고자 하는 고객을 위한 윈도우 기반 러기드 태블릿 3종(UX10-Ex, F110-Ex, K120-Ex)에 대해 ATEX & IECEx 옵션을 제공할 수 있게 됐다.

강력한 성능

F110-EX는 최근 공개된 최신 F110과 동일한 강력한 사양을 자랑한다. F110-EX는 Iris(R) Xe Graphics가 통합된 11세대 인텔(R) 코어(TM) 프로세서, PCIe NVMe SSD 스토리지(기본), 이전 세대보다 3배 빠른 데이터 전송 속도를 제공하는 WLAN Wi-Fi 6, 블루투스 5.2, 4G LTE WWAN 등과 같은 기능을 갖췄다. 통합 썬더볼트(TM) 4포트는 확장된 엔드 투 엔드(end-to- end) 솔루션 기능을 위한 40Gb/s 연결을 제공하며, 11.6인치 LumiBond(R) 2.0 스크린은 모든 기상 조건에서 탁월한 밝기(1,000니트)와 가독성을 제공한다.

본질안전방폭 설계

그 외에도 F110-EX는 Zone 2/22 위험 환경에서 사용하기 위한 엄격한 ATEX & IECEx 인증 표준을 충족하는 본질안전방폭 설계 요소를 갖추고 있다.

여기에는 가이드 핀 및 노출 금속 부품의 고무 덮개, 밀폐된 커넥터 및 스크린 보호 장치도 포함돼 폭발성 대기를 점화시킬 가능성이 있는 전기 스파크에 대한 위험 요소를 제거했다.

기초부터 견고한 제작

모든 Getac 제품과 마찬가지로, F110-EX 역시 기초부터 견고하게 제작됐다. MIL-STD-810H 및 IP66인증, 사용 중 1.2M 높이에서의 낙하 충격 흡수, -21~+60℃(-6~140℉)의 작동 온도 범위를 갖추고 있어, 안심하고 사용자 생산성을 최적화 하는데 도움을 준다.

위험한 작업 환경에서 이상적인 솔루션

F110-EX의 견고한 성능, 콤팩트한 폼팩터 및 본질안전방폭 설계는 광업, 석유 및 가스, 화학 및 제조업과 같이 까다롭고 잠재적으로 위험한 환경에서 일하는 전문가에게 이상적이다. 사용 사례는 다음과 같다.

- 광산 - 광산축 안전점검

안전은 가연성 가스나 먼지의 존재가 주요 문제로 이어질 수 있는 광산 작업에서 매우 중요하다. F110-Ex의 본질안전방폭 설계, 넓은 작동 온도 범위, 견고한 신뢰성 및 긴 배터리 수명은 광산 갱도 검사와 같은 주요 작업에 이상적이며, 작업 중 안전을 유지하는데 도움이 된다.

- 석유 및 가스 - 현장 조사 및 데이터 수집

디지털 데이터 수집 및 분석은 현대 석유 및 가스 운영의 핵심 부분으로, 생산성 최적화, 자산 관리 및 계획되지 않은 다운타임 방지에 중요한 역할을 한다. F110-Ex는 햇빛 아래에서도 판독 가능한 11.6인치 스크린, 바코드/RFID 리더(옵션), FHD 웹캠 및 8MP 후면 카메라를 갖추고 있어, 현장 데이터 수집을 단순화하는 동시에 GPS(옵션) 및 강력한 연결 옵션을 통해 원격 사이트에서 정보를 쉽고 빠르게 송수신할 수 있다.

- 제조 - 화학 및 제약 공장 모니터링

화학 및 제약 제조 분야에서 IT 장비 선정에 매우 까다롭다. 이 분야의 시설은 폭발성 가스 또는 분진 발생 위험을 수반하는 경우가 많다. F110-Ex는 견고한 신뢰성과 강력한 연결성으로 항상 운영 효율성을 극대화할 수 있으며, 본질안전방폭 기술을 통해 ATEX & IECEx Zone 2/22 환경에서의 폭발 위험으로부터 작업자를 보호한다.

Getac Technology Coporation의 사장 Rick Hwang은 "작업자의 안전은 항상 최우선이어야 한다. ATEX & IECEx와 같은 엄격한 인증 표준은 특히 위험한 환경에서 운영되는 조직의 강력한 벤치 마크 역할을 한다"고 말했다. 이어 그는 "당사의 풀 러기드, ATEX & IECEx Zone2/22 방폭 태블릿의 광범위한 제품군은 작업자의 안전에 대한 당사의 지속적인 노력을 입증하는 동시에, 고객의 특수한 요구와 과제를 충족하는데 도움이 되는 솔루션을 제공한다"라고 설명했다. .

또한, F110-EX는 Getac의 3년간의 범퍼 투 범퍼 기기 워런티(Bumper-to-bumper warranty) 와 함께 제공되며, 우발적 손상을 표준적으로 보상한다. 이러한 업계 최고 제품 보증을 통해 고객은 예상치 못한 상황이 발생할 경우 추가 비용이나 다운타임 연장에 대한 걱정 없이 기기를 신속하게 백업 및 실행함으로써 운영 효율성을 유지할 수 있다.

Getac 소개

Getac Technology Corporation은 MiTAC-Synnex Business Group의 일부인 Getac Holdings Corporation(TWSE: 3005)의 주요 자회사로, 2020년의 연간 매출은 미화 413억 달러에 달한다. Getac은 방위산업용 전자제품 제공을 위한 GE Aerospace와의 합작 투자로 1989년에 설립됐다. 오늘날 Getac의 사업에는 방위산업, 경찰, 소방관, 공공 부문, 자동차, 제조, 운송 및 물류를 위한 러기드 노트북, 러기드 태블릿, 소프트웨어 및 모바일 비디오 솔루션이 포함된다.

자세한 내용은 웹사이트 http://www.getac.com 을 참조한다.

Getac 산업 블로그[https://www.getac.com/intl/blog/]에 참여하거나 링크트인[https://www.linkedin.com/company/getactechnology/], 유튜브[https://www.youtube.com/c/GetacRuggedSolutions], 페이스북[https://www.facebook.com/GetacOfficial/] 및 트위터[https://twitter.com/GetacUS]에서 Getac을 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.

