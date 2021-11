2022 FIFA 월드컵 카타르™ 개최까지 1년이 남은 지금, 위블로의 시계가 힘차게 달려나갑니다!

- 2022 FIFA 월드컵 카타르™를 향하는 카운트다운이 시작되었습니다. 위블로는 경기가 시작되는 그 순간까지 단 한 순간도 놓치지 않을 것입니다.

DOHA, Qatar, 2021년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 축구를 사랑하는 위블로! 최초, 차별화, 독창성(first, unique, different)의 컨셉을 가진 럭셔리 스위스 시계 브랜드 위블로가 2022 FIFA 월드컵 카타르™의 개최를 알리는 공식 카운트다운 시계를 공개했습니다.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ - 1 Year to Go with Marcel Desailly - Ricardo Guadalupe - Gianni Infantino

오늘은 토너먼트가 개최될 2022년 11월 21일까지 딱 1년을 앞둔 날입니다. FIFA 월드컵 프랑스™의 우승팀 소속이자 위블로 프렌즈로 전설적인 이름을 남긴 마르셀 드사이(Marcel Desailly)는 킥오프와 함께 이번 카운트다운의 시작을 알리고, 이후 무대 위에 올라 코치 사미 트라벨시(Sami Trabelsi) 및 현지 엠버서더 아델 카미스(Adel Khamis)와 함께 특별한 순간을 기념했습니다.

카운트다운 시계는 높이 5.75m의 눈부신 위용을 자랑하는 조각 작품의 일부로 자리잡고 있으며, 카타르 수도 도하의 아름다운 부두로 손꼽히는 코니시 피싱 스팟에 설치되어 페르시아 만에 눈부시게 펼쳐진 바다를 내려다보게 됩니다.이제 딱 1년 남았습니다! 전 세계가 그 어디서도 본적 없는 축구 축제, 2022 FIFA 월드컵 카타르™를 계기로 하나가 될 것입니다. 위블로는 토너먼트의 공식 타임키퍼로서 2022년 12월 18일에 열릴 결승전까지 모든 경기에서 기록을 측정하게 되어 정말 기쁩니다. 이번까지 월드컵과 4회 연속 공식 파트너로 활약하며 전 세계인의 TV에서 위블로를 선보일 수 있게 되어 큰 영광입니다. 미국에서 Soccer로 불리는 축구는 전 세계 수십억 명에게 때로는 기쁨, 그리고 때로는 고통을 불러오기도 하는 아름답고 정교한 스포츠입니다. 위블로는 이와 같은 특별한 스포츠에 걸맞는 기계식 워치메이킹 분야를 선보이고자 합니다. 최고의 팀이란 마치 시계 무므먼트처럼 정교하게 움직이기 마련이니까요! 축구를 사랑하는 위블로의 진가가 다시 한번 펼쳐집니다!" 리카르도 과달루페 위블로 CEO.

위블로는 2006년 럭셔리 브랜드 최초로 축구와 파트너십을 체결하였고 2010년 남아공에서 개최된 FIFA 월드컵™부터 브라질 월드컵과 2018년 러시아 월드컵에 이르기까지 타임키퍼로 활약하며 그 인연을 이어왔습니다.

이제 축구 경기의 타임키핑 분야에서 가장 명성 높은 브랜드로 자리잡은 위블로는 유로 대회로 널리 알려진 UEFA 유럽 챔피언십과 UEFA 챔피언스 리그, 그리고 프리미어 리그의 파트너로서 타임키핑을 책임지고 있습니다.

이외에도 위블로는 유벤투스, 첼시 AFC 아약스, 벤피카와 같은 유명 클럽의 공식 워치로 활약하며 펠레, 조세 모리뉴, 디디에 데샹, 프랑스의 슈퍼스타 스트라이커 킬리앙 음바페와 같은 축구계의 여러 유명 인사를 엠버서더로 모시고 있습니다.

Hublot countdown clock kickoff from French FIFA World Cup™ winner Marcel Desailly - 1 Year to Go to the FIFA WORLD CUP QATAR 2022™