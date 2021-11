여러 언어로 개설되는 치과 의사를 위한 수은 안전 교육 과정

플로리다주 챔피온스게이트, 2021년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 국제 구강의학 및 독성학 아카데미 (IAOMT)는 영어, 프랑스어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어로 유명한 수은 안전 교육 과정을 전 세계 치과 의사들에게 제공할 수 있게 된 것을 발표했다. 아말감 충전재에는 약 50%의 수은이 포함되어 있는데, 이 교육 과정은 사용자 친화적인 새로운 온라인 학습 시스템을 통해 전 세계 치과 의사들에게 수은 노출을 줄이는 방법을 교육한다.

Dentist and assistant utilizing the IAOMT’s Safe Mercury Amalgam Removal Technique (SMART), which dentists can now learn in a course that is being offered in multiple languages.