'My Hangzhou Stories' 공식 론칭

(항저우, 중국 2021년 11월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 18일, 'Global Talents Telling Hangzhou Series'(이하 'My Hangzhou Stories') 발대식이 중국공산당 항저우시 위원회 인재처(Talent Office)와 항저우 문화광전여유국(Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism)의 주최로 열렸다. 이날 행사에서는 'My Hangzhou Stories'의 예고편이 공식적으로 공개됐으며, 'Hangzhou Stories' 시리즈 영상의 내레이션을 통해 행사가 소개됐다. 이와 함께. 글로벌 인재 영입의 시작과 더불어 공식 홈페이지도 공개됐다. 또한, 기념식에서는 항저우 국제화 추진을 둘러싼 여러 전문가의 인터뷰도 진행됐다. 당 지도부 서기이자 항저우 문화광전여유국장인 Lou Yejie는 글로벌 인재들의 초청과 전 세계적인 참여를 환영했다. 그녀는 "인재들의 독특하고 개성 있는 해석을 통해 전 세계 관광객이 항저우를 알고, 항저우를 사랑하고, 항저우를 방문하기를 기대한다"고 말했다.

'Global Talents Telling Hangzhou Stories'(공식 영문명: My Hangzhou Stories)의 혁신은 항저우 문화광전여유국에 의해 제안됐다. 이 행사는 2021년 11월에 시작해 2022년 2월까지 이어진다. 이 행사는 'My Hangzhou Stories'라는 주제를 중심으로 항저우의 이야기를 들려주는 글로벌 인재를 모아 항저우의 문화 및 관광 명소를 홍보할 예정이다.

이 행사에서는 정치 및 비즈니스, 문화계 학자, 산업계 리더, 엘리트 운동선수, 인터넷 인플루언서 등 10인의 인재를 모집한다. 인재와 항저우 사이의 인연과 인상을 바탕으로 한 이들의 스토리는 다가오는 아시안 게임의 핵심 주제, 항저우의 3대 세계문화유산, 항저우의 건설 및 개발 상황을 중심으로 문화, 역사, 아시안 게임, 살기 좋은 환경, 정보, 협력, 혁신, 미래, 패션, 관광 등 항저우의 10가지 특징을 담을 계획이다.