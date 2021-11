Human Horizons, 새로운 초미래형 HiPhi Z로 자동차 산업 표준 추진

-- Ding Lei Human Horizons 대표, HiPhi Z - Digital GT 발표

(상하이, 2021년 11월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 이번 주, 업계를 선도하는 새로운 모빌리티 및 지능형 주행 기술회사 Human Horizons가 자사의 첫 번째 주력 차량인 HiPhi X에 이어, HiPhi 제품군의 신차종에 대한 세부 정보를 발표했다. 완전히 새롭고 초미래적인 디지털 GT인 'HiPhi Z'는 최첨단 기술의 정교함과 인간의 손길이 어우러져 살아 숨 쉬는 듯한 인간의 영혼을 가진 동시에, 공상 과학 소설에서 튀어나온 것 같은 자동차로 큰 환영을 받고 있다.



Inspiration for the HiPhi Z is found in the concepts of space and time, with the vehicle essentially playing the role of a conduit to the future. It brings ideas of a car from 20 years in the future to the modern-day.