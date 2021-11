레드카펫부터 피날레까지…AMA는 BTS였다

방탄소년단. [왓챠 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 레드카펫에서 시작해 시상식의 피날레까지 온통 방탄소년단이었다. ‘21세기 팝 아이콘’ 방탄소년단(BTS)의 글로벌 인기와 위상이 ‘2021 아메리칸 뮤직어워즈(American Music Awards)’를 달궜다. 방탄소년단 리더 RM은 “마스크 없이 대면으로 만나고 있는 이 상황이 어색하다. 공기, 함성, 진짜 사람이 그리웠다”며 벅찬 심경을 드러냈다.

방탄소년단은 22일(한국시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 ‘2021 아메리칸 뮤직어워즈’에서 무려 3관왕의 영예를 안으며 아시아 음악사에 새로운 기록을 세웠다. 이날 방탄소년단은 ‘아티스트 오브 디 이어(Artist Of The Year)’를 비롯해 ‘페이보릿 팝 듀오 오어 그룹(Favorite Pop Duo or Group)’과 ‘페이보릿 팝송(Favorite Pop Song)’ 등을 수상했다.

방탄소년단이 등장할 때마다 이날 시상식에선 뜨거운 함성이 터져 나왔다. 사회를 맡은 래퍼 카디비가 방탄소년단을 호명할 때마다 아미들의 터질 듯한 함성이 현장을 압도했다.

방탄소년단은 이날 시상식에서도 전 세계에서 가장 인기 있는 그룹의 면모를 선보였다. 오프닝 격인 두 번째 무대와 피날레 무대를 장식한 것이다. 방탄소년단과 콜드플레이는 빌보드 ‘핫 100’ 1위에 오른 협업곡 ‘마이 유니버스(My Universe)’ 합동 무대를 전 세계 대중 앞에서 처음으로 선보였다. 서로 어깨동무를 하며 노래를 부르는 것은 물론 돌출형 무대를 오가며 퍼포먼스를 선보였고, 리듬에 맞춰 터지는 폭죽은 관객들을 우주 한가운데로 데려갔다.

무엇보다 압권은 방탄소년단에게 시상식의 대상 격인 ‘올해의 가수’상을 안겨준 글로벌 히트곡 ‘버터(Butter)’로 피날레 무대를 꾸밀 때였다. 노래에 맞게 노란색 의상과 노란색 무대로 꾸민 ‘버터’ 퍼포먼스가 나올 땐 행사장에 함께한 모든 가수가 하나가 돼 노래를 즐겼다.

이날 세 번의 트로피를 안으며 리더 RM은 “우리는 한국의 작은 그룹이었다. 당신들이 없었으면 우린 아무것도 아니었을 것이다. 고맙다”며 아미에게 진심 어린 마음을 건네며 “한국에서 온 7명의 소년들이 아미의 사랑으로 기적을 이뤘다. 우리는 이 상을 당연하게 여기지 않는다”며 벅찬 심경을 전하기도 했다 슈가는 AMA에 처음 섰던 날을 떠올리며 “4년 전 이 AMA에서 미국 무대에 처음으로 데뷔했는데 이게 다 아미 덕분인 것 같다”는 말로 인사를 대신했다.

