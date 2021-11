Pace, 4천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 완료

-- 싱가포르, 일본, 한국, 중국 대만 및 인도네시아의 범아시아 투자자 그룹이 참여

- 시리즈 A 투자자로는 일본 Marubeni Ventures, 한국 에이티넘파트너스, 대만 AppWorks, 인도네시아 Alpha JWC, 싱가포르 UOB Venture Management, Vertex Ventures Southeast Asia, Genesis Alternative Ventures 등이 참여

- 현지 투자자의 자금 지원을 통해 Pace가 일본, 한국, 대만으로 확장 계획을 추진할 수 있도록 지원 및 강화

- Pace, 불과 1년 만에 범아시아 BNPL 공급사로 성장하며, 2022년에는 총 상품 판매액(Gross Merchandise Value) 실행률 10억 달러 달성 기대.

(싱가포르 2021년 11월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 22일, 고객에게 '선구매 후지불(Buy Now Pay Later, BNPL)' 서비스를 제공하는 싱가포르 기반의 핀테크 솔루션 기업 Pace[ https://www.pacenow.co/ ]가 시리즈 A 투자 라운드에서 4천만 달러를 유치했다고 발표했다. 이번 투자 라운드에는 UOB Venture Management[ https://www.uobvm.com.sg/en/index.page ](싱가포르), Marubeni Ventures[ https://www.marubeni-ventures.com/en/](일본), 에이티넘파트너스 [https://www.atinuminvest.co.kr/ ](한국), AppWorks[ https://appworks.tw/ ](대만), 그리고 일본과 인도네시아 지역의 일부 패밀리오피스가 투자자로 참여했다. 또한, 이전 투자자인 Vertex Ventures Southeast Asia[ https://www.vertexventures.sg/ ], Alpha JWC[ https://www.alphajwc.com/en/ ] 및 Genesis Alternative Ventures[ https://www.genesisventures. co/ ]도 참여했다.

Pace의 설립자 겸 CEO인 Turochas 'T' Fuad는 "가장 성공적이고 기반이 튼튼한 여러 투자자로부터의 이번 투자는 Pace가 아시아에서 선도적인 BNPL 업체임을 입증하는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "이 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 BNPL 시장이 될 것으로 기대된다"라며, "이 자금은 Pace가 일본, 한국, 대만으로의 확장을 가능하게 함으로써, 모두를 위한 금융 서비스 민주화의 임무를 달성할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

UOB Venture Management의 전무이사 Paul Ng은 "우리는 Pace와 설립자의 명확한 비전, 급속한 성장, BNPL 결제뿐만 아니라 이들이 금융 포용성을 창출하는 과정에서 쌓은 경험에 대해 깊은 인상을 받았으며, 금융 서비스를 혁신할 수 있는 이들의 능력을 신뢰한다"라며, "이번 자금 지원을 통해 그들의 발전 여정에 동참하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

에이티넘파트너스 오준석 상무는 "금융 서비스 산업이 역동적으로 급변하는 아시아에서, Pace는 현지 소비자 곡선을 활용하고 명확한 비전을 앞세워 시장에서 지배적 입지를 달성하는 데 성공했다"면서, "이번 자금조달을 통해 Pace가 혁신적인 핀테크 서비스로 아시아 전역의 더 많은 사람에게 지속해서 힘을 실어주기를 희망한다"고 말했다.

이번 투자 라운드에 따라, Pace는 이제 싱가포르에서 가장 빠르게 성장하는 다중 지역 BNPL 업체가 됐다. 새로운 자금은 기술, 운영 및 비즈니스 개발 확장에 사용될 계획이며, 2022년에는 총 상품 판매액 실행률 10억 달러를 달성하고, 향후 12개월 동안 사용자 기반을 25배 성장시킬 전망이다.

현재까지 Pace는 지역 고객에 대한 통찰력을 활용해 전체 매출을 최대 25%까지 높이는 한편, 빠르게 성장하는 Pace의 사용자 기반에서 재구매를 유도하는 역량에 힘입어 아시아 전 지역에 걸쳐 3,000개 이상의 매장(POS)을 보유하고 있다.

Vertex Ventures SEA 및 India의 관리 파트너인 Chua Joo Hock은 "시드 라운드를 주도한 이후, 당사는 Pace의 비약적인 성장을 목격했다"라며, "Pace는 사용자와 가맹점을 대폭 확장하며 선도적인 지역 BNPL 업체로 자리매김함으로써 탁월함을 입증했다"고 말했다. 이어 그는 "BNPL은 아시아에서 더욱 널리 보급될 것이며, Pace에 대한 당사의 지속적인 자금 지원은 Turochas 'T' Fuad와 그의 팀의 강력한 실행 능력과 회사의 초고속 성장 전망에 대한 신뢰의 재확인"이라고 강조했다.

Turochas 'T' Fuad가 2021년에 론칭한 Pace는 규제 당국과 긴밀히 협력하고 시장 내에서 자주 사용되는 결제 수단을 통합함으로써, 가맹점과 쇼핑객의 공감대를 형성하는 등 초지역적 접근 방식을 채택함으로써 해외 사업을 성공적으로 성장시켰다. Pace는 새로운 국가로 진출하며, 하이퍼로컬 프레임워크를 계속해서 반복해서 추진할 예정이다.

현재 Pace는 소비자의 지속가능한 소비를 지원하는 옴니채널 경험을 통해 60일 동안 구매대금에 대해 3회의 무이자 분할 결제 서비스를 제공한다.

Pace는 증가하는 소비자 수요를 충족하고 판매 효율성을 확장할 수 있도록 가맹점을 지원하는 한편, 해당 지역 소비자가 희망하는 대로 관리 및 쇼핑할 수 있도록 함으로써, 아시아 지역 소비자를 위한 금융 포용성을 창출하는 것을 목표로 한다.

Pace 소개

아시아 전역의 금융 서비스를 민주화한다는 사명을 갖진 Pace[ https://pacenow.co/ ]는 싱가포르에서 가장 빠르게 성장 중인 다중 지역 핀테크 솔루션 회사다. Pace는 가맹점이 판매 효율성을 높이고 소비자에게 지속가능한 소비 옵션을 제공할 수 있도록 여러 국가에서 쉽게 작동하는 뱅킹 엔진의 구축을 목표로 한다. 오프라인 및 온라인 가맹점을 위한 '선구매 후결제(Buy Now Pay Later, BNPL)' 솔루션은 적절한 지출 한도가 있는 고객이 구매대금을 3회 무이자 분할 결제로 진행할 수 있도록 지원한다. Pace는 현재 싱가포르, 말레이시아, 홍콩 및 태국에서 운영 중이다. Pace에 대한 자세한 내용과 Pace가 아시아의 미래 디지털 뱅킹 엔진으로 도약하기 위한 비전을 달성하기 위한 방법은 회사 웹사이트 https://pacenow.co/ 를 참조한다.

미디어 문의:

Gerald Toh

gerald@pacenow.co