NYC의 심장부에 위치한 윈터 원더랜드: 엠파이어 스테이트 빌딩이 크리스마스 장식, 윈도우 디스플레이 그리고 특별 이벤트를 마련했다

세계에서 가장 유명한 건물에 입점한 Santa's Helpers가 맥주, 베이커리, 그리고 눈부신 장식을 선보인다

뉴욕, 2021년 11월 20일 /PRNewswire/ --뉴욕의 상징적인 랜드마크인 엠파이어 스테이트 빌딩(ESB)에서 연말까지 열리는 현지 팝업 스토어, 화려한 장식, 음악 공연 계획이 공개되면서 크리스마스 축제 분위기가 달아오르고 있다.

(L to R) DŌ's holiday treats on the 86th Floor Observatory; the adorned Fifth Avenue lobby windows; the holiday-themed photo corner on the 86th Floor Observatory,