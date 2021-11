원더랜드 그룹이 아시아 태평양 지역 최초로 카시트에 대한 UL 그린가드 골드 인증을 받다

20년 이상 동안 UL 그린가드 마크는 제품이 인간의 건강에 도움을 주고, 화학 물질에 노출될 위험이 낮다는 신뢰의 상징으로 사용되었으며. 이는 특히 어린이를 다룰 때 중요하다.

노스브룩, 일리노이주, 2021년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 안전 과학 리더인 UL은 육아용품, 카시트, 유모차, 여행용 침대, 하이체어 제조업체인 원더랜드 그룹(Wonderland Group)의 카시트가 그린가드 골드(GREENGUARD Gold) 인증을 받았다고 발표했다. 원더랜드 그룹은 중국에 본사를 두고 있다. 원더랜드 그룹의 카시트는 아시아 태평양 지역에서 최초로 그린가드 골드 인증을 받았으며, 특히 건강에 민감한 아이들과 기타 취약 계층을 위해 개발되었다.

UL announced that car seats manufactured by China-based Wonderland Group, a maker of nursery products, car seats, baby strollers, travel cots and height chairs, received UL GREENGUARD Gold Certification. Products that have achieved GREENGUARD Certification are scientifically proven to meet rigorous third-party chemical emissions standards, helping to reduce indoor air pollution and the risk of chemical exposure.