Microland, 가트너(R) 매직 쿼드런트™에서 2년 연속 '리더'로 선정

런던, 애틀랜타 및 인도 벵갈루루, 2021년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 18일, 세계적인 디지털 변혁 기업 Microland가 가트너(R) 매직 쿼드런트(Magic Quadrant™)의 관리형 네트워크 서비스(Managed Network Services) 부문에서 '리더(Leader)'로 선정됐다고 발표했다. 자세한 보고서는 여기[https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-281J3MX7&ct=211114&st=sb ]에서 확인할 수 있다. 이로써 Microland는 가트너로부터 2회 연속으로 '리더'로 인정받으며, 이는 Microland가 관리형 네트워크 서비스 부문에서 발전시킨 경험과 전문성을 확인해주는 결과이기도 하다.

