디지털 휴머니즘 전문가들, 디지털 변혁의 과제 해결 위한 전진 촉구

바르셀로나, 스페인, 2021년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 디지털 처리와 주요 기술 변화의 사회경제적 영향에 관한 세계 전문가들은 잘 다듬어진 연설만이 아니라, 이 분야에서 사람들의 권리를 보호 및 증진하기 위한 시급한 진전과 구체적인 조치를 촉구한다. 이들은 Digital Future Society[https://digitalfuturesociety.com/ ]와 바르셀로나 시의회가 주최하고 150개 단체와 40명의 최고 수준의 국제 연사[https://barcelonadigitalhumanism.digitalfuturesociety.com/#speakers ]들이 참여한 '디지털 시대의 휴머니즘: 도시 공헌(Humanism in the digital age: the urban contribution) [https://barcelonadigitalhumanism.digitalfuturesociety.com/en/ ]' 행사에서 이와 같이 주장했다. 이 행사를 통해 받은 긍정적인 피드백은 전 세계적으로 기술에 있어 인간 중심 관점을 가진 주요 도시로서 바르셀로나의 이미지를 강화하는 기회가 됐다.



The digital humanism event gathered 40 international speakers in Barcelona



Digital Future Society 이사 Cristina Colom은 행동의 촉구를 격려하는 행사를 시작하면서, "우리는 사회적으로 시급한 과제에 초점을 맞추기 위해 우선순위를 변경할 필요가 있다"라며 "우리가 이러한 과제를 해결하는 방식, 해결책을 찾는 방식, 국제 협력을 촉진하는 방식이 디지털 미래를 결정하고, 특히 '우리'의 디지털 미래를 결정할 것"이라고 말했다.

이와 뜻을 같이하며, 옥스퍼드 대학의 IA 윤리 연구소(Institute of Ethics)의 작가이자 철학자인 Carissa Veliz는 "우리의 민주주의가 위태롭다"면서 데이터 보호와 통제에 대한 권리를 강조했다.



또 다른 세션은 디지털 격차에 맞서는 싸움에 있어 데이터의 사용에 초점을 맞췄다. 뉴욕 CTO John Paul Farmer는 "기술은 사치품이 아니라 필수품이며, 연결성은 보편적이어야 한다"라며 접근성, 연결성, 인프라 및 경제성을 고려하는 전략을 강조했다. ONTSI의 이사인 Lucia Velasco는 "우리는 시민들이 사용자와 이들의 경험이나 접근성과 관계없이 디지털 관리와 상호작용할 것을 촉구한다"라며, 디지털 좌절감이 증가하고 있음을 지적했다.



Alliance for Affordable Internet의 전무이사 Sonia Jorge는 "세계는 디지털 사회에 소녀들을 편입시키지 않음으로 인해 10억 달러 규모의 기회를 놓치고 있다"라며, 성별 격차에 관심을 돌렸다. 또한, Data-Pop Alliance의 Nuria Oliver는 STEM 분야에서 여성의 부족에 대해 "다양성이 부족한 분야는 잠재력을 충분히 발휘하지 못할 것"이라면서 "해결책 역시 완전한 포용성을 갖기 어렵다"고 말했다.



European Digital Rights Initiative 고문 Sarah Chander는 도시에서의 안면 인식과 관련해 "인간에게 미칠 위험, 영향을 받을 대상, 그리고 방법과 이유를 이해할 필요가 있다"고 말했다. 마찬가지로, 보고관 Brando Benifei는 AI 법과 관련해 이 규정에 "해석의 여지"가 많은 만큼, 이 기술에 대해 "명확한 입장을 선언"할 것을 유럽 의회에 권고했다. 같은 맥락에서, Human Rights Watch의 연구원인 Amos Toh는 "기술이 어떻게 설계되고 어떤 한계가 있는지 시민들이 이해할 수 있도록" 해야 할 필요성을 지적했다.

AI 규제를 다루기 위해 유럽위원회(European Commission) 부위원장 Werner Stengg는 "AI가 반드시 기술 혁신의 적은 아니다"라는 점을 상기시켰다. 그와 같은 입장에서, Open Knowledge Foundation의 COE인 Renata Avila는 "개인정보 보호가 기본이 돼야 하지만, 그것 만으로는 충분하지 않으며, 우리에게는 개방형 혁신과 같은 다른 가치가 필요하다"라고 강조했다.



이번 행동은 Mobile World Capital Barcelona의 CEO인 Carlos Grau가 "함께 일하고, 모든 핵심 행위자 사이의 협력을 촉진할 것"을 약속하면서 마무리됐다.

