[PRNewswire] Xinhua Silk Road - 광시 위린시에서 중소기업 및 한의학 박람회 개최

-- 중소기업과 관련 산업의 발전 촉진



Photo shows the scene of the 14th Small and Medium Enterprises Expo (Yulin·China) and the 12th China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo kicked off November 12 in Yulin of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.

(베이징 2021년 11월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 12일, 중국 남부 광시좡족자치구의 현급 도시 위린에서 제14회 중소기업 박람회(Small and Medium Enterprises Expo)(중국 위린)와 제12회 중국(위린) 한의학 박람회(China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo)가 막을 올리며, 중소기업과 관련 산업의 발전을 촉진했다.

Photo shows the scene of the 14th Small and Medium Enterprises Expo (Yulin·China) and the 12th China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo kicked off November 12 in Yulin of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

중소기업 박람회는 제조, 빅 헬스, 무역과 물류, 주택, 자동차와 같은 산업에 초점을 맞추고, 일곱 개로 구분된 전시 공간을 선보였다. 한의학 박람회는 한의학과 향료에 초점을 맞춘다. 두 박람회 모두 관련 산업에서 고품질 발전을 도모하는 것을 목표로 한다.

조직위에 따르면, 두 박람회에서 35건의 프로젝트 계약이 성사됐고, 그 총투자금은 518억7천900만 위안에 달한다고 한다. 그중 한 프로젝트는 투자금이 100억 위안이 넘고, 17건의 프로젝트는 각 투자금이 10억 위안이 넘는다. 이들 프로젝트의 영역은 장비 제조, 신소재, 직물과 의류, 전자 정보, 무역과 물류, 빅 헬스, 문화 및 관광사업, 그리고 그 외 핵심 산업이 있다.

위린 당 수석 Mo Hua는 위린의 중소기업이 개혁과 개방 이후 빠른 성장세를 보였으며, 위린은 전국적으로 유명한 중소기업 도시이자 중국 남부에서 의료 수도 및 향료 수도가 됐다고 언급했다.

또한, 그는 2004년부터 위린에서 중소기업 박람회 세션 13건과 한의학 박람회 세션 11건이 개최됐으며, 이 두 박람회는 17년 동안 발전을 거듭한 끝에, 중국-아세안 자유무역지구(China-ASEAN Free Trade Area)에서 광범위한 영향력을 행사하는 브랜드 전시회이자, 중소기업의 발전을 도모하는 중요한 플랫폼이 됐다고 강조했다.

데이터에 따르면, 위린시에는 82,000개의 중소기업이 있다고 한다. 그중 약 650개는 연간 사업 수익이 2천만 위안이 넘는다.

2004년 제1회부터 중소기업 박람회에서 열린 13건의 세션에 참가한 전시업체 수는 누적 16,000개사가 넘는다. 한의학 박람회의 경우 제1회가 열린 2009년부터 개최한 11건의 세션에 14,000개사가 넘는 전시업체가 참가했다. 위린은 1,400건이 넘는 투자 계약을 체결했으며, 이들 박람회를 통해 유치한 총투자금은 3천500억 위안이 넘는다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/324866.html

출처: Xinhua Silk Road