빈패스트, 2021 LA 오토쇼에서 글로벌 EV 브랜드 출시

로스앤젤레스, 2021년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 빈패스트는 2021 LA 오토쇼에서 공식적으로 글로벌 전기차 브랜드를 출시하고 몇 가지 첨단 기술이 적용된 2개의 전기차 SUV 모델인 VF e35와 VF e36을 공개했다. 이번 행사는 '글로벌 스마트 전기자동차 혁신 운동을 주도'하고 녹색 지구와 지속가능한 개발을 위한 '모빌리티의 미래'를 실현하는 글로벌 확장 계획에 있어 중요한 이정표이다.

"VinFast launches its global EV brand at the 2021 Los Angeles Auto Show."