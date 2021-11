가상 UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 개최

-- MSME 500개사, 큐레이팅 통해 세계로 진출

(자카르타, 인도네시아 2021년 11월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 2년 연속 UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur를 성공적으로 진행한 Bank Rakyat Indonesia (BRI)가 올 12월 9~16일에 UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021을 가상 행사로 진행한다. 이 행사에서는 소상공인 및 중소기업(MSME) 500곳이 큐레이팅을 통해 가상 형식으로 제품을 전시할 예정이다.



BRI presents 500 MSMEs at the MSME EXPO(RT) 2021 event which will be held virtually on 9-13 December 2021