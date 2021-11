스페셜 올림픽과 스타브로스 니어초스 파운데이션, 청소년이 주도하는 교육 분야 포용 글로벌 캠페인을 위해 팀을 이룬다

워싱턴, 2021년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 다양한 청소년을 위한 포용성 개발을 촉진하기 위한 역사적 이니셔티브를 확정한 스타브로스 니어초스 파운데이션(Stavros Niarchos Foundation, SNF)은 지적장애인을 지원하기 위한 글로벌 포용 캠페인을 시작하기 위해 스페셜 올림픽(Special Olympics)에 8,500,000달러를 수여했다. 이번 파트너십을 통해 전 세계 스페셜 올림픽의 포용 프로그래밍의 변화하는 영향력에 대한 인식을 높이고 청소년들이 학교와 지역 사회에 포용성을 지원하기 위한 글로벌 정책 노력을 추진할 수 있도록 힘을 실어줄 것으로 기대된다.

스페셜 올림픽 국제 이사회장인 팀 슈라이버(Tim Shriver)는 "우리는 전 세계에서 분열을 조장하는 극단적인 정치적 발언을 거부하고 반대하는 포용을 위한 글로벌 캠페인을 진행하기 위해 스타브로 니어초스 파운데이션으로부터 지속적인 지원을 받게 되어 영광스럽게 생각합니다. 포용에 대한 스페셜 올림픽의 메시지는 전 세계의 수많은 어린이와 청소년들에게 영향을 미치는 차이를 수용하는 것 중 하나입니다."라고 전했다. "운동선수들과 오늘날 청소년들의 목소리는 고려할 가치가 있습니다. 이들이 전하는 소식은 어느 한 정파에 치우치지 않으며 양극화를 초래하는 것이 아닙니다. 이는 인간 역사상 분열을 조장하는 시대에서 보게 될 연대와 연합 그리고 희망입니다."라고 덧붙였다.

1998년 이래로 스페셜 올림픽의 통합 학교(Unified Schools) 프로그램을 확장하여 학교 환경에 포용적인 스포츠와 포용적인 청소년 리더십을 포함하는 SNF의 지원을 기반으로 향후 3년간 보조금을 받게 된다. 22개국 내 약 3,000개 학교를 대상으로 확장할 계획이다. 또한, 보조금을 통해 포용을 주제로 한 강력한 사고 리더십 캠페인뿐만 아니라 포용과 교육을 위한 최초의 글로벌 연합과 국가 정부, 국제연합 기구, 외국 원조 기구, 그리고 교육을 통해 전 세계 사회적 포용을 강화하고자 하는 재단을 창설할 계획이다.

SNG의 공동 회장인 안드레아스 드라코풀로스(Andreas Dracopoulos)는 "SNF는 더 나은 미래를 위해 지속적인 사회적 변화를 지원하고자 노력하며, 스페셜 올림픽은 개인에서 학교, 가족, 지역 사회 및 국가로 퍼져 나가는 사고방식을 영구적으로 변화시키는 데 도움을 주고 있습니다."라고 말했다. 이어 "헌신적이고 에너지 넘치는 다양한 청소년들이 보다 포용적인 미래로 나아가는 길을 보여주고 있습니다. SNF는 전 세계 학교에 주요 서비스를 제공함과 동시에 이러한 목소리를 높이기 위한 노력에 동참한 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 덧붙였다.

스페셜 올림픽과 SNF는 Play Unified: Learn Unified를 통해 학교 환경을 수용적이며 포용적인 커뮤니티로 변화시켰다. 2018년 이래로 Play Unified: Learn Unified는 14개국에서 지적장애인 또는 비지적장애인 청소년 190,000명에게 도달하여 Unified Schools 프로그래밍이 포용적인 마음가짐과 행동을 장려하는 강력한 도구라는 점을 다음과 같이 증명하고 있다.

Play Unified: Learn Unified를 성공적으로 시작한 스페셜 올림픽과 SNF는 포용을 위한 캠페인을 시작하여 주류 공개 담화를 주도하고 교육 및 포용을 위한 글로벌 리더십 연합(Global Leadership Coalition for Education and Inclusion)을 소집하는 사상가들에게 청소년이 주도하는 포용에 대한 메시지를 전달하고 보편적인 인간성을 포용하고 기념하기 위한 공동의 약속을 위해 더 많은 지역 사회를 추진할 계획이다.

스페셜 올림픽 소개

1968년에 시작된 스페셜 올림픽(Special Olympics)은 지적 장애인에 대한 차별을 종식하려는 세계적인 운동입니다. 교육, 건강 및 리더십 분야에서 스포츠와 프로그래밍의 힘을 통해 모든 사람을 포용하는 문화를 육성합니다. 201개 이상의 국가와 지역에서 6백만 명 이상의 선수, 통합 스포츠(Unified Sports) 파트너 및 백만 명 이상의 코치 및 자원봉사자가 함께하는 스페셜 올림픽은 매년 30여 회 이상의 올림픽 형식의 스포츠 대회와 10만 회 이상의 다양한 게임 및 경진 대회를 개최합니다. 소통 가능한 채널: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn 및 Medium 내 스페셜 올림픽 블로그. 보다 자세한 내용은 www.SpecialOlympics.org에서 확인하실 수 있습니다.

스타브로스 니어초스 파운데이션 소개

스타브로스 니어초스 파운데이션(Stavros Niarchos Foundation, SNF)은 세계적인 민간 및 국제 자선 단체 중 한 곳으로, 대규모로 사회에 보다 광범위하고 지속적이며 긍정적인 영향을 미치고자 하고 강력한 리더십 및 건전한 관리로 운영하는 전 세계 예술, 문화, 교육, 건강 및 스포츠, 사회 복지 SNF 기금 조직 및 프로젝트 분야의 비영리 단체에 보조금을 제공합니다. 이 파운데이션은 공공복지를 위한 효과적인 수단으로 민관 파트너십 형성을 촉진하는 프로젝트도 지원합니다. 1996년 이래로 전 세계 135개 이상의 국가에 있는 비영리 단체에 5,000건 이상의 보조금을 지원하기 위해 32억 달러 이상을 투입했습니다. SNF.org에서 자세한 내용을 참조하세요.

Play Unified: Learn Unified is a youth-led initiative to shape public discourse on inclusion for people with intellectual disabilities. The Stavros Niarchos Foundation (SNF) awarded Special Olympics $8,500,000 USD to launch the Global Coalition for Inclusion and Education. The three-year grant will reach nearly 3,000 schools in 22 countries with transformative programming that embeds sports and youth leadership programming in schools.