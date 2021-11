Xinhua Silk Road - 장쑤성 쿤산, 신규 산업 발전 가속화

-- 약 1천억 위안 규모의 투자 단행



Photo shows the smart control center of Huatian Technology (Kunshan) Electronics Co., Ltd., located in Kunshan.

(베이징 2021년 11월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 중국 동부 장쑤성 쿤산시에서 총투자금이 980억6천만 위안에 달하는 98건의 신규 산업 프로젝트 계약이 체결 및 정착됐다. 이는 쿤산의 산업 혁신과 변혁의 높은 추진력을 보여준다.

사진: 쿤산 Huatian Technology (Kunshan) Electronics Co., Ltd.의 스마트 제어 센터 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

지금까지 계약이 체결된 신규 산업 프로젝트는 첨단 컴퓨팅, 인공 지능, 지능형 제조, 항공우주, 생물의학, 신소재 및 기타 신규 산업 분야를 포함한 광범위한 분야를 포괄한다.

산업 생산 규모가 1조 위안이 넘는 중국의 첫 번째 현급 도시인 쿤산은 포괄적인 강점을 기준으로 한 중국 100대 현급 도시 순위에서 17년 연속으로 1위를 차지했다.

쿤산은 새로운 디스플레이, 새로운 지능형 제조, 새로운 의료, 신에너지, 신소재 및 새로운 디지털에 초점을 맞추고, 신규 산업을 활발하게 개발하며, 현대적인 산업 시스템의 구축에 박차를 가하고 있다.

쿤산은 여러 유명 기업이 쿤산에 투자하도록 유치했다. 쿤산 경제기술개발지구(Kunshan Economic and Technological Development Zone)에 위치한 Toyota Denso 에어컨 콤프레서 제조사 Td Automotive Compressor (Kunshan) Co., Ltd. (TACK)는 쿤산에 미화 7천700만 달러를 투자했다. TACK 사장 Fujii Akira에 따르면, TACK은 쿤산의 확실한 지리적 이점, 지원 정책 및 우수한 사업 환경을 보고, 회사의 첫 신에너지 차량 에어컨 콤프레서 프로젝트를 쿤산에서 진행하기로 결정했다고 한다.

신규 산업의 발전은 고품질 산업 생태와 불가분의 관계에 있다. 쿤산은 주요 산업, 신규 산업 및 기타 분야에서 활약하는 양질의 기업에 초점을 맞추고, 신규 산업 협력 제도를 마련함으로써 총 10억 위안에 달하는 산업 개발 투자 펀드를 조성했다.

앞으로 쿤산은 신규 산업의 발전 방향에 집중하고, 쿤산 내 신규 산업의 총 건수, 질 및 혁신 역량을 포괄적으로 개선하며, 세계적인 경쟁 이점을 갖춘 신규 산업 고지를 구축하기 위해 다양한 노력을 기울일 예정이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/324886.html

출처: Xinhua Silk Road