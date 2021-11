‘고요한밤 거룩한밤’의 고향은 3000명 주민의 작은 마을

고요한밤 거룩한밤 노래가 처음 울리퍼진 교회

해맑은 아이의 성탄트리앞 모습

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한달 남짓 남은 크리스마스의 캐롤송의 인기는 최소한 한국에서는 시류에 따라 달라졌다. 어느한때 징글벨을 ‘달릴까 말까’로 패러디한 노래가 대히트를 치더니, 머라이어 캐리의 팝 신곡형 캐롤송 ‘All I Want For Christmas Is You’가 인기를 끌기도 했다.

방탄소년단 시대엔 ‘Santa Claus Is Coming To Town’이 득세하고 있다. White Christmas

앞서 보니엠이 인기를 끌던 1980년대 초반엔 ‘펠리스다비다’가 젊은이들 사이에 널리 불리기도 했고, 1980년대 후반엔 웸의 ‘Last Christmas ’가 캐롱송 왕자로 등극했다.

인기가 바뀌는 노래도 있지만 변함없는 사랑을 받는 노래도 있다. 바로 ‘고요한 밤 거룩한 밤(Silent Night, Holy Night)’ 이다. 아마도 느리고 조용하며 성탄의 분위기를 가장 잘 대변하기에 늘 애창되는 것 같다.

고요한밤 거룩한 밤 선율이 흐르는 오스트리아 한 크리스마스 마켓

성탄을 앞두고 잘츠부르크 주민이 크리스마스 장식용 트리를 운반하고 있다.

이 노래의 진원지는 북유럽일까, 미국일까 아니면 산타마을이 있는 봉화 분천일까, 바티칸일까. 사실은 오스트리아 잘츠부르크에서 북쪽으로 20㎞ 떨어진 인구 3000명의 작은 마을 오베른도르프(Oberndorf)의 성 니클라우스 성당이다.

햇수로는 올해 203회 생일을 맞았다. 덕분에 이 성당은‘고요한 밤 성당(Silent Night Chapel)’으로 불린다.

잘츠부르크 크리스마스 마켓은 500년의 역사를 자랑하는 세계에서 가장 오래되고 아름다운 마켓으로 유명하다. 성탄무렵, 그곳에 가고싶다.

