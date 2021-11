wire & Tube China 2022, 국제관 부스 예약 개시

(상하이 2021년 11월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 작년에 SNIEC에서 개최된 아시아 최초의 전선, 케이블, 튜브 및 파이프 산업에 대한 영향력 있는 국제 무역 박람회인 wire & Tube China 2020은 팬데믹에 대한 엄격한 예방 조치를 준수하면서, 내년에 개최될 2022년 박람회를 위한 효과적인 선례를 제공했다.



wire & Tube China 2020 현장 사진

2022년 9월 26~29일에 개최될 제10회 wire & Tube China는 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Centre)에서 또 다른 새로운 이정표를 세울 전망이다. 주최측인 메쎄뒤셀도르프 상하이(Messe Dusseldorf (Shanghai) Co., Ltd.), Shanghai Electric Cable Research Institute Co., Ltd. 및 MC-CCPIT는 각자의 이점을 활용해 '제14차 5개년 계획'과 '일대일로' 국가 전략에 초점을 맞추며, 최첨단 제품, 기술 및 솔루션을 제시하는 커뮤니케이션 및 비즈니스 플랫폼을 제공할 예정이다.

열처리, 톱 및 레이저 절삭의 세분화된 분야에 중점을 두고 제품 범주 확대

wire China의 제품 범주는 전선 제조/가공 기계, 패스너 및 스프링 제조 기계, 보조 공정 장비, 완제품 전선 및 케이블, 원료 및 보조 재료, 측정/제어 기술, 테스트 엔지니어링 등이 포함된다.

한편, 주최측은 튜브 제조 기계, 가공 기술, 원자재, 튜브 및 액세서리, 파이프라인 및 OCTG 기술, 테스트 엔지니어링 등을 포함한 제품 범주를 기반으로 열처리 및 톱 제품의 이전 전시관을 업그레이드하고, THERMPROCESS China와 Saw and Laser Cutting China와 같은 한층 세련된 공동 전시회도 도입했다.

업계 최고 브랜드와 전문 바이어들, wire & Tube China에 대거 참가 예정

전시회 후 통계에 따르면, 전시업체의 91%가 wire & Tube China 2020에 만족을 나타냈다고 한다. 지난해 팬데믹의 영향에도 불구하고, 이전 전시업체와 신규 고객은 여전히 박람회에 대한 자신감을 보여주고 있다.

wire & Tube China 2022는 약 1,550개의 국내외 전시업체와 4만6천 명의 전문 바이어가 참여함으로써, 새로운 비즈니스 기회를 모색할 것으로 기대된다.

현재 국제관 부스의 예약 접수가 진행 중이다. 전선, 케이블, 튜브 및 파이프 산업 발전의 새로운 시대를 개척하고자 한다면, 아시아를 대표하는 전선 전시회에 참가하도록 한다. 이번 박람회는 2022년 9월 26~29일에 상하이에서 진행될 예정이다.

자세한 내용은 공식 웹사이트(www.wirechina.net, www.tubechina.net)를 방문하거나 링크트인(검색 페이지: wire & Tube China)을 참고한다.

출처: Messe Dusseldorf (Shanghai) Co Ltd