ASTM 인터내셔널, 글로벌 적층 가공의 인텔리전스 리더인 홀러스 어소시에이츠 인수

웨스트 콘쇼호겐, 필라델피아, 2021년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 표준 기구인 ASTM 인터내셔널(ASTM International)은 오늘 AM(적층 가공) 및 3D 인쇄 업계의 글로벌 인텔리전스 리더인 홀러스 어소시에이츠(Wohlers Associates)를 인수했다고 발표했다. 이번 인수는 AM 및 차세대 지능형 제조 솔루션을 위한 선도적인 무역박람회 역할을 하는 폼넥스트 2021(Formnext 2021)에서 진행하는 스탠타드 포럼에서 발표됐다.



이번 인수로 ASTM 인터내셔널은 AM 업계의 프리미어 출판물인 홀러스 리포트(Wohlers Report)와 함께 인텔리전스 요약서, 전문 보고서, AM용 교육 및 컨설팅 서비스도 인수하게 되었다.

ASTM 인터내셔널 사장인 캐터린 모건(Katharine Morgan)은 "홀러스 어소시에이츠를 ASTM 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁩니다."라고 전했다. 이어 "홀러스는 30년이 넘는 시간 동안 AM 커뮤니티에서 신뢰할 수 있는 인텔리전스 및 분석의 원천이 되어 왔습니다. 신뢰도 높고 믿을 수 있는 두 브랜드가 만나 이 업계에서 어떤 일을 함께 달성할 수 있을지 기대됩니다."라고 덧붙였다.

모건은 홀러스 리포트와 홀러스 어소시에이츠의 전체 제품 및 서비스 포트폴리오를 ASTM 회원 및 AM CoE(Center of Excellence, 전문 인력)과 결합하기를 기대한다. 이러한 조정을 통해 글로벌 AM 커뮤니티에서 비즈니스 인텔리전스, 조언 및 리소스의 새로운 가능성을 가져올 예정이다.

향후 콜로라도주 포트 콜린스의 기업이 ASTM 인터내셔널에서 운영하는 홀러스 어소시에이트의 사업을 운영할 계획이다. 이 조직의 수석 컨설턴트이자 사장인 테리 홀러스(Terry Wohlers)는 ASTM 인터내셔널에 합류하여 적층 가공 시장의 인텔리전스 대표로 근무할 예정이다. 또한, 홀러스 어소시에이트의 노아 모스토우(Noah Mostow)는 ASTM의 AM 시장 인텔리전스 및 분석 부문의 새로운 매니저로 근무할 예정이다. 두 인물 모두 ASTM의 AM의 CoE로 일하게 된다.

홀러스는 "세계 수준의 ASTM 인터내셔널 팀에 합류하게 되어 정말 기쁘게 생각합니다."라고 말했다. 이어 "ASTM을 통해 그 어느 때보다 더 많은 프로젝트를 수용할 수 있게 되었으며 자문 서비스 팀의 규모도 크게 확장되었습니다. ASTM에서 앞으로 수년간 이 보고서를 출판하기로 한 점을 기쁘게 생각합니다."라고 덧붙였다.

홀러스는 ASTM 인터내셔널이 26년 동안 AM 부문에서 모두가 인정하는 업계 주도적 출판물인 홀러스 리포트를 통해 고객이 기대하는 품질, 중립성, 및 가치를 유지할 것이라고 믿어 의심치 않는다고도 덧붙였다.

이번 인수는 ASTM의 성장 비전과 투자를 지원하여 견고한 AM 프로그램, 서비스 및 제품의 제공을 통해 AM 업계의 입지를 확장한다. 제공하는 서비스 및 제품으로는 현재 AM의 최신 개발 및 트렌드에 대한 시장 정보, 기술 및 전략 자문 서비스 등이 있다. 이러한 서비스 및 제품은 기존의 ASTM 프로그램 및 서비스를 보완하여 AM 기술의 산업화를 지원한다. 향후 홀러스 리포트는 온라인 구독 플랫폼이자 ASTM의 주요 제품인 컴퍼스(Compass)에 통합될 예정이다.

ASTM은 기존 홀러스 브랜드를 활용하여 시장에 영향을 미치고 전 세계 최고의 AM 업계 의사결정자들에게 접근할 수 있을 것이다. 이번 인수를 통해 다양한 산업에 새로운 가치를 부여하여 보다 폭넓은 AM 제품 및 서비스를 채택할 수 있을 것으로 기대된다.

인수에 대한 대면 기자회견은 폼넥스트 전시 기간 중 2021년 11월 16일 11:15~11:45(CET 시간)에 C층에 있는 프리즈마 룸(Room Prisma)의 포탈하우스(Portalhaus)에서 진행될 예정이다.

ASTM 인터내셔널에서 운영하는 홀러스 어소시에이츠의 제품과 서비스에 대해 더 자세히 알아보려면 wohlersassociates.com에서 확인할 수 있다.

2018년 설립된 AM CoE는 ASTM 인터내셔널과 산업, 정부 및 학계의 대표자들과 협력적 파트너십을 맺고 있으며, 이는 AM 기술의 전방위적 측면에서 전략적 R&D 표준을 향상시키기 위한 것이다. 이 센터는 교육 프로그램, 표준화 및 인증 관련 솔루션을 활용하여 강력하고 획기적인 기술의 개발과 채택을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.

인수에 대한 추가 정보를 포함한 AM CoE의 업무에 대한 자세한 정보는 www.amcoe.org에서 확인할 수 있다.

