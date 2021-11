에이프릴 세컨드 “음악으로 누군가의 세상을 색칠하는 것…그것이 우리의 방향성”

데뷔 11년차, ‘OST 강자’ 에이프릴 세컨드

2년 6개월 만에 새 EP 발매

막내 박맑음 합류 후 MZ세대 밴드로…

“음악으로 누군가의 세상을 색칠하는 것이 목표”

[헤럴드경제=고승희 기자] 2016년 이후 소위 ‘트렌디’하다는 인기 드라마엔 이 밴드가 있었다. ‘사랑의 불시착’(tvN), ‘도깨비’(tvN), ‘질투의 화신’(SBS) 등등. 때론 아련하고, 때론 경쾌한 중성적 음색이 드라마의 장면 장면과 묻어나자 차트 진입도 어렵지 않았다. 인기 보컬리스트가 아닌 인디밴드가 이토록 다수의 드라마에 꾸준히 참여해 끊임없이 화두를 만들어낸 사례는 흔치 않았다. 밴드 에이프릴 세컨드다.

“좋은 작품의 OST에 참여해온 것이 팀에도 환기가 됐던 것 같아요.”(문우건) “솔직히, 인간적으로 기대도 많이 했어요.” 맏형 문대광의 이야기에 멤버들의 폭소가 나왔다. “‘차트에 오르면 팬들이 두 배, 세 배 늘어나겠지?’ 이런 생각도 했고요.”(문대광) “클럽 공연을 할 때도 OST가 발매됐으니 관객들이 좀 오지 않을까 하는 기대도 있었어요. 활동하며 가끔 힘이 빠질 때, 이런 기대를 품는 것이 저희에겐 힘이 되더라고요.” (문우건)

지금은 ‘OST 강자’로 불리지만, 어느덧 데뷔 11년차가 된 잔뼈 굵은 밴드다. 지난 몇 년 사이 멤버 변화를 겪으며 에이프릴 세컨드는 20대부터 40대까지, Z세대부터 밀레니얼 세대까지 함께 하는 독특한 팀 구성을 가지게 됐다. 김경희(36·보컬, 신스), 문대광(40·기타), 문우건(34·베이스) 등 기존 멤버에 지난 2018년부터 객원으로 활동해온 박맑음(24·드럼)이 2019년 연말 정식 멤버로 합류하면서다. 최근 새 EP ‘썸웨어 비트윈 유 앤드 미(somewhere between you and me)’를 발매, 다음 달 12일(홍대 상상마당) 열릴 공연 준비에 한창인 에이프릴 세컨드를 만났다.

두 번째 EP가 나오기까진 무려 2년 6개월이 걸렸다. 그 시간 동안 드라마는 물론 밴드의 싱글 작업에 매진했다. 작사, 작곡 등 앨범의 곡 작업을 맡고 있는 김경희는 “사실 정규나 EP는 음악적으로 부담스러운 부분도 있어 자신있게 보여줄 수 있을 때 내려고 했다”고 말했다. 지금이 그 때인 셈이다.

앨범의 구성은 다양하다. 굳이 구분하자면 이전 앨범의 밝고 경쾌함과는 차별되는 ‘흑화’(?) 버전. 팬데믹을 보내다 저마다 느낀 “우울과 불안, 무기력”(김경희), “무급휴가 중인 직장인의 감정”(박맑음)이 앨범 안으로도 자연스럽게 녹아들었다. 거기에 드라마 OST에서 보여준 감성들이 꽉꽉 채워진 밴드 사운드에 어우러진다. 어둡고 무거움이 채워진 음악은 아니다. 1번 트랙부터 마지막 트랙까지 가만히 등을 토닥이고, 마음을 만져주는 음악이다.

각자의 쓸쓸함과 약간의 우울을 겪으며, 그 안에서 조금은 “진지한 이야기”를 채웠다. 본의 아니게 코로나19와 함께 “백수 같은 생활”을 해온 멤버들은 ‘디테일’에도 욕심을 냈다. “짧은 네 마디의 베이스 리프 하나를 치는데 거의 한 달이 걸렸어요. 다른 활동 없이 앨범에만 집중하니 더 욕심을 내게 되더라고요.”(문우건)

하나의 앨범을 만들어내는 것은 ‘인고의 시간’을 보내는 일이다. 문대광은 “솔직한 심정으로는 앨범을 내겠다고 하면 스트레스부터 받는다”고 말했다. “얼마나 험난한 과정을 겪어야 할지” 예측되기 때문이다. 작업 과정은 체계적이다. 김경희가 곡 작업을 마치고 데모 버전을 공유하면, 세 명의 멤버는 기타, 베이스, 드럼 등 각자의 연주 부분을 구상하고 고민한다. “체력적으로도, 정신적으로도 늘 자기 자신과의 싸움이에요. 단 두 마디를 여덟 시간 동안 치기도 했어요. 해볼 수 있는 건 다 했는데도 마음에 차는 것이 안 나오더라고요.”(문대광) 그 사이 사이 치열한 격론이 오가고, 이해와 합의의 과정을 거쳐 음악이 완성된다.

앨범엔 총 다섯 곡이 실렸다. 서로 다른 색의 네 멤버가 모인 만큼 ‘최애곡’도 다르다. 김경희는 멤버들의 “성격이나 성향에 따라 선호곡, 추천곡도 달라진 것 같다”고 말했다. 느긋하고 차분한 문우건은 ‘데이지(Daisy)’, 맏형 문대광은 ‘PSDG’, 김경희는 ‘빌런(Villain)’을 꼽았다. “밴드가 한 명 한 명이 돋보이고, 멋있는 걸 선호해요. 이 곡은 멤버들의 플레이가 돋보이고, 음악적으로도 다른 데에 없는 신선한 음악이라 압도적으로 좋아요.” 막내 박맑음은 “경희 형이 한 곡 한 곡 보낼 때마다 ‘이게 타이틀이다’라는 생각을 하면서 들었다”고 말했다. “그 중 ‘굿나잇 굿나잇(Goodnight Goodnight)’ 데모를 듣자마자 정신이 나갔어요. 머릿속으로 어떻게 (연주를) 할지 떠오르더라고요. 여긴 이렇게 하고, 저긴 저렇게 하면 좋겠다는 생각에 너무 좋았어요. 노래도 제가 원하는 사운드로 나온 것 같아요.” (박맑음) 밴드 내에선 “‘젊음’과 ‘외모’”(문우건)를 담당하고 있다는 박맑음이 꼽은 이 곡은 멤버들도 ‘가장 트렌디한’ 요즘 노래라고 말한다.

에이프릴 세컨드는 ‘인디음악의 성지’인 서울 홍대가 아닌 대전을 기반으로 출발했다. “대전에선 가장 유명했던 인디밴드”는 2010년 미니앨범 ‘시부야 34℃’로 데뷔한 이후 2013년부터 대중음악계의 주목을 받았다. 그 해 EBS ‘스페이스 공감’의 신인 발굴 프로젝트 ‘헬로루키’에 선정됐고, ‘KT&G 밴드디스커버리’에서 우수상, 2014년 ‘홍대거리가요제’에서 금상을 수상하며 화려한 이력을 써나갔다. 문대광은 당시를 떠올리며 “그 때가 밴드의 첫 번째 변곡점이었다”고 돌아왔다.

한 계단, 한 계단씩 밟으며 에이프릴 세컨드만의 길을 걸었다. 드라마 OST로 밴드의 존재감은 커졌고, “‘컬러스(Colours)’(2019)는 음악적 성숙과 발전의 계기”(김경희)가 됐던 앨범으로 남아있다. “사실 전 이전 앨범은 잘 못 듣겠더라고요. 왜 그렇게 밖에 못했나 그런 생각이 들어서요. 그런데 ‘컬러스’ 때부터는 다시 들어도 좋더라고요. 예전보단 나아지지 않았나 생각하게 됐어요.” (김경희)

문대광은 이번 앨범에 대해 “에이프릴 세컨드의 정체성과 새로운 모습의 어딘가에 있다”고 했다. “한 마디로 정의할 순 없지만, 1집부터 지금까지 모든 앨범을 관통하는 에이프릴 세컨드만의 무언가가 있어요.”(문대광) 새로운 시도에 두려움이 없어 “정체성이 없는게 정체성”(김경희)이라고도 말한다. 그러면서도 “에이프릴 세컨드는 에이프릴 세컨드”라는 자부심은 멤버들의 음악적 동력이다. “보통의 밴드는 보컬의 목소리로 많이 생각하잖아요. 보컬이 존재가 그만큼 중요한데, 에이프릴 세컨드의 노래는 보컬이 없어도 우리 노래 같아요. 코드 진행, 빈 공간 없이 풍성하게 짜여진, 가득 터지려는 사운드…이런 것들도 저희를 설명해주지 않을까 싶어요.” (박맑음)

“서로 다른 네 사람의 색을 조화롭게 만들어낸 과정”(문우건)이 지금의 에이프릴 세컨드를 존재하게 하는 힘이다. 멤버들 모두 대단한 음악적 성취를 향한 목표나 방향성을 세우진 않았다. 에이프릴 세컨드는 ‘그들의 음악’으로 서서히 스며들길 바란다.

“큰 욕심은 없어요. 하고 싶은 음악이 정해져 있지도 않고요. 음악이 주는 이야기가 중요하다고 생각해요. 가사를 떠나서요. 어떤 때는, 한강에서 들었는데 너무 큰 위로가 되기도 하고, 세상이 달라지기도 하잖아요. 그런 음악을 하고 싶어요. 우리의 음악을 들었을 때, 그 사람의 세상에 색칠해줄 수 있는 것. 제겐 그것이 음악이라, 다른 사람에게도 그런 음악으로 받아들여질 수 있도록 하는 것이 목표예요.” (김경희)

