오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.), 글로벌 펀드 및 자문 그룹 출범 발표

경험 많은 펀드 운용 전문가가 이끄는 팀이 오펜하이머의 규모와 사고 리더십, 리소스의 활용을 통해 대체 투자 회사에 대한 서비스 제공을 보다 심화한다

기술 및 의료, 실물 자산 중심 산업 및 기타 분야에서 증분 투자 금융 및 자본 시장 기회를 주도할 것으로 예상되는 확장된 서비스 제공

뉴욕, 2021년 11월 15일 /PRNewswire/ -- 오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.("오펜하이머") – 선도적인 투자 은행이자 자산 운용사 그리고 오펜하이머 홀딩스(뉴욕증권거래소: OPY)의 자회사는 오늘 새로운 글로벌 펀드 및 자문 그룹("FPA 그룹")의 출범을 발표했다. FPA 그룹은 주요 대체 투자 회사에 서비스를 제공함으로써 이들이 자금 조달 목표와 전략 계획을 달성할 수 있도록 지원할 것이다. 제공되는 서비스에는 프라이머리 펀드 및 매매 거래 모두에 대한 전략 및 전술적 조언과 함께 자금 조달 서비스가 포함된다.

오펜하이머의 수석 전무이사이자 투자 은행 대표인 Robert Lowenthal은 "투자 은행 부문은 기관 사모 펀드 시장 투자자에 초점을 맞춰 사모 자본 형성에 대한 노력을 확대하고 있습니다. FPA 그룹은 글로벌 오펜하이머 플랫폼의 리소스, 관계 및 사고 리더십을 보완하는 보다 광범위하고 심층적인 부가 가치 서비스 포트폴리오를 대체 투자 회사에 제공하는 향상된 역량을 부서에 제공할 것입니다. FPA 그룹이 제공할 서비스에는 글로벌 대체 투자 회사에 자문을 제공하는 특화된 전문 지식이 포함됩니다. 우리는 빠르게 성장하는 글로벌 자금 조달 시장에서 더 큰 입지를 구축하면서 이 새로운 그룹을 출범하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했다.

글로벌 펀드 배치 및 자문 그룹은 런던에서 일하게 될 매니징 디렉터 Tanya McHale이 이끌 것이다. Tanya McHale은 북미 투자 은행 대표 Lowenthal과 오펜하이머 EMEA 최고 경영자이자 투자 은행 책임자인 Max Lami의 지시를 받게 될 것이다.

Tanya McHale은 매니징 디렉터 Andrew Roberts, 디렉터 Marcus Klasse, 어쏘시에이트 Curran Gaur와 함께 일하게 될 것이며, 이들은 모두 저명한 국제 대체 자산 자문 회사인 MVision Private Equity Advisers("MVision") 출신으로 오펜하이머에 입사할 예정이다. 이들 팀은 미국과 아시아에서 진행 중인 추가 채용과 함께 전 세계에서 일하게 될 것이다.

Max Lami은 "Tanya와 팀이 오펜하이머와 함께 일하게 되어 기쁩니다. 이 팀은 대체 투자 회사에 성공적으로 자문을 제공하고, 사모 펀드 조성에 30년 이상 축적된 경험을 제공할 것입니다. 이 재능 있고 혁신적인 그룹은 전 세계적 사모펀드 회사 및 기관 투자자와 장기적인 관계를 발전시켜온 검증된 실적을 보여줍니다. 우리 서비스 플랫폼에 이 새로운 관점을 더하는 것은 사모 자본 시장 비즈니스를 강화하는 중요한 단계이며 많은 고객에게 강력한 성장 기회를 제공할 것입니다."라고 언급했다.

오펜하이머에 입사하기 전 Tanya McHale은 MVision에서 매니징 디렉터로 일했으며, 그녀는 MVision이 창립한 2001년에 처음 입사했다. MVision에서 McHale은 회사 지도부의 일원이었으며 선도적인 대체 투자 회사를 위한 글로벌 개발(global origination)과 실행, 전략적 자문 업무는 물론 기관 투자자에 대한 자산 배분에 있어 중요한 역할을 담당했다. MVision 입사 전에는 Credit Suisse First Boston과 런던의 DLJ에서 근무했다.

Andrew Roberts는 MVision 근무 당시 영국과 DACH(독일, 오스트리아, 스위스) 지역의 투자자에 초점을 맞춰 개발(origination), 자금 조달 실행, 전략적 자문, 자산 배분에 있어 주도적인 역할을 담당했다. MVision 입사 전 Andrew Roberts는 런던 Cebile Capital에서 5년간 근무했다. Marcus Klasse는 MVision에서 5년간 북유럽 지역 투자자들에 초점을 두고 EMEA 지역의 다수의 자금 조달 및 자산 배분 업무를 담당했다. Curran Gaur는 MVision에서 일한 4년 동안 개발(origination) 및 연구와 함께 영국 투자자와 걸프협력회의에 제공하는 자산 배분 서비스에 집중했다.

Tanya McHale은 "당사의 새로운 FPA 그룹은 오펜하이머의 깊이 있는 전문 지식과 글로벌 규모, 탁월한 관계를 기반으로 글로벌 펀드 시장에서 주도적인 역할을 할 수 있는 이상적인 위치에 자리매김하게 될 것입니다. 우리 팀을 대표해 이렇게 강력한 국제 플랫폼에 합류하게 된 것을 매우 기쁘게 생각하며, FPA 그룹이 오펜하이머가 이미 제공하는 서비스를 보완하는 동시에 추가적인 성장과 성공에 기여할 수 있는 시너지 효과를 제공할 것을 기대하고 있습니다."라고 말했다.

오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc. 오펜하이머 홀딩스(Oppenheimer Holdings Inc.) (뉴욕증권거래소: OPY)의 주요 자회사이자 계열사인 오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)는 개인 고액 자산가와 가족, 기업 임원, 지방 정부, 기업 및 기관에 광범위한 자산 운용, 증권 위탁 매매 및 투자 은행 서비스를 제공합니다.

