“불법 자막보다 못한 수준” 한국 상륙 디즈니 ‘불만 폭발’

디즈니플러스 ‘올라프의 겨울왕국 어드벤처’ 중 한 장면. 자막에 오타가 있다. 원문은 “괜찮으시면 저희랑 함께 성에 가시지 않을래요?(You’re welcome to join us in the castle if you’d like.)” [출처 네이버 지식인]