인도 통신 국무장관, VVDN의 신규 압력 주조시설 개관 선언

구루그람, 인도, 2021년 11월 14일 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies[http://www.vvdntech.com/ ]는 인도 굴지의 전자 공학 및 제조 기업이다. 이달 12일, 인도 통신 국무장관 Shri Devusinh Chauhan이 Manesar에 위치한 VVDN을 찾았다. 그는 VVDN의 체험 센터, 5G 이동 통신 실험실, 기계공구 1단지 및 2단지를 방문했다. 그는 이번 방문에서 VVDN의 5G 실험실에서 통신/IT/철도부 장관 Shri Ashwini Vaishnaw에게 5G 화상 통화를 걸었다. 이는 인도의 5G 통신 장비를 이용한 통화라는 점에서 독특하다. 그에 따르면, 나렌드라 모디 인도 총리가 통신을 포함해 모든 분야에서 인도의 자립성을 확립하기로 약속했다고 한다. VVDN은 통신뿐만 아니라 다른 분야에서도 인도를 진정한 '자립(Atma Nirbhar)' 국가로 만들고자 하는 의지와 역량을 선보이고 있다. Shri Devusinh Chauhan 국무장관은 지금까지 훌륭한 성과를 거둔 VVDN 팀 전체에 축하 인사를 전했다. 또한, 모디 총리가 이끄는 인도 정부가 이와 같은 노력을 지원하기 위해 필요한 모든 단계를 추진할 것이라고 언급했다. 최근 시행된 통신부(Department of Telecommunications, DoT)의 통신 개혁, PLI 정책 및 PMI 정책이 그와 같은 프로젝트의 좋은 사례다.

