Xinhua Silk Road - Wuliangye, 중국 바이주 스토리 전해

-- 제4회 CIIE에 깊이 관여

(베이징 2021년 11월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 굴지의 주류 제조업체 Wuliangye가 이달 4~7일 중국 동부 상하이에서 열린 제4회 중국국제수입박람회(China International Import Expo, CIIE)의 다양한 활동에 깊이 관여하며, 경제 및 문화 교류 증진을 위한 국제 포럼에서 중국 바이주의 독특한 매력과 심오한 문화를 다시 한번 선보였다.



Photo shows the Wuliangye exhibition hall at the fourth China International Import Expo (CIIE) held from November 4 to 7 in east China's Shanghai Municipality.

무형문화유산인 Wuliangye 주류의 전통 양조 기술과 1368년에 지어진 Wuliangye의 고대 지하 저장고와 같은 국가적인 핵심 문화 유물 보호를 중심으로, Wuliangye는 제4회 CIIE에서 독특한 양조, 최적화, 숙성 및 주류 생산을 위한 블렌딩 기술뿐만 아니라, 수자원, 토양, 기후, 온도 및 생태학적 조건에서의 장점을 선보였다.

Wuliangye는 매화, 대나무, 중국 전통회화 및 서예와 같은 중국풍 요소가 보완된 전시장에서 중국 바이주의 심오하고 오랜 문화유산과 독창적인 양조의 희소한 가치를 다각적으로 선보였다. 또한, 중국의 전통적인 '조화' 문화의 가치 표현을 통해 국내외 게스트에게 무형 문화유산의 특별한 문화적 경험을 선사했다.



Photo shows the Wuliangye products at the fourth CIIE.

Wuliangye의 핵심 주류 제품, 고급 문화 컬렉션 상품을 비롯해 전시장에 배치된 다양한 입지 및 특징을 갖춘 Wuliangye의 맞춤형 상품들은 Wuliangye 주류의 뛰어난 맛과 Wuliangye로 대표되는 중국 바이주의 독창성과 독특한 매력을 높이 평가한 국내외 상인들을 매료시켰다.



Photo shows many merchants visit the exhibition hall of Wuliangye at CIIE.

Wuliangye는 중국 국가 브랜드 및 주요 주류 기업을 대표해 CIIE에 적극적으로 참여하면서 행사를 지원했다. Wuliangye 문화 전시관은 오랫동안 국가전시컨벤션센터(상하이)에 자리를 잡고, 중국 바이주 브랜드의 '민족정신'과 '세계 우수성'을 고취하며, 세계 개방과 협력, 세계 문화교류 및 여러 국가와의 인적 교류에 기여할 전망이다.

회사의 임원에 따르면, Wuliangye는 CIIE를 통해 중국 바이주에 대한 스토리를 세계에 알리고, 더 많은 국제적 지지자들이 중국 양조에 호감을 느끼도록 하는 한편, 문화 교류, 개방적인 발전 및 공동 번영을 촉구할 것이라고 한다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/324701.html