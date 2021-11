레고랜드® 캘리포니아 리조트와 페라리가 아이들의 창의성을 바탕으로 구축한 새로운 인터랙티브 어트랙션을 전 세계에 처음으로 소개한다!

아이들은 2022년 봄에 오픈하는 '빌드 앤 레이스'를 통해 만들고 시험하며 경주할 수 있다!

칼스배드, 캘리포니아, 2021년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 가족 엔터테인먼트 분야의 글로벌 선두주자인 레고랜드® 공원과 전 세계에서 가장 인지도 높은 고급 스포츠카 브랜드인 페라리가 세계 최초로 레고® 페라리 '빌드 앤 레이스' 인터랙티브 어트랙션을 2022년 봄 레고랜드® 캘리포니아 리조트에서 선보인다고 발표했다. 레고® 그룹에서 개발한 실물 크기의 페라리 F40 모델을 만나볼 수 있는 '빌드 앤 레이스'에서 방문객들은 운전자석에서 창의력과 상상력을 통해 '차고'에서 '경주 트랙'까지 자신만의 레고 페라리를 만들고 테스트하며 경주할 수 있다.

레고랜드 캘리포니아 리조트 회장인 커트 스톡스(Kurt Stocks)는 "페라리는 성능, 혁신 및 디자인 측면에서 독특한 방식으로 자동차를 제조하는 것으로 유명하며, 자동차 업계에서 럭셔리함과 우수성에 대한 기준을 세우고 있습니다. 수백만 명의 어린 방문객들은 이를 통해 영감을 받아 하나뿐인 테스트 및 경주 시설에서 자신만의 독특한 자동차를 만들 수 있습니다."라고 전했다.

페라리의 위치 기반 엔터테인먼트 및 E스포츠 디렉터인 애너벨 로치포트(Ferrari Annabel Rochfort)는 "이 혁신적인 엔터테인먼트 명소를 통해 선도적인 브랜드를 결합함으로써 레고 그룹과의 관계를 더욱 돈독히 하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. '빌드 앤 레이스' 경험은 어린 팬들에게 다가가기 위한 페라리의 전략에 맞춰 전연령층의 페라리 및 레고 팬들 모두가 참여할 수 있도록 설계되었습니다."라고 말했다.

'빌드 앤 레이스'에는 상호작용하고 영감을 받을 수 있도록 설계된 3가지 구역이 있다. 방문객들이 어트랙션에 입장하면 레고 피트 크루 멤버가 맞이하여 페라리의 재미있는 사실과 레이스 역사를 안내하고 레고를 테마로 한 경주 장비 및 어워드를 선보일 예정이다. 차고 안에 들어간 방문객들은 레고 그룹에서 개발한 실물 크기의 페라리 F40 모델에 앉아 사진을 촬영할 수 있다. 방문객들은 또한 창의력을 발휘하여 자신만의 레고 페라리 자동차를 만들고 테스트 구역, 스티어링 테스트 트랙, 스피드 테스트 트랙 등의 3개의 경주 트랙에서 레이스를 할 수 있다. 각 트랙에는 다양한 장애물과 도전 과제가 있으며 가장 빠른 시간을 기록할 기회를 제공한다. 듀플로® 빌딩 구역에서는 어린 방문객들에게 더 큰 레고 조각으로 상상력을 발휘하고 자신만의 창작물을 만들 수 있는 기회를 제공한다. 어트랙션 전체 공간에서 레고 미니 피규어 메카닉과 크루 멤버를 통해 영감을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

마지막으로, 방문객들이 자신만의 차를 만들고 장애물을 지나 엔진 소리를 들으면 맞춤형 디지털 페라리 레이스카를 만들 수 있다. 또한 차를 디지털 방식으로 스캔하고 미니 피규어 레이싱 드라이버와 함께 페라리를 커스터마이징할수 있다. 이 모든 과정을 완료하면 차는 주로 개발 및 테스트를 위해 페라리에서 소유한 개인 경주 트랙, 피스타 디 피오라노(Pista di Fiorano)에 있는 레고 경주 트랙에 디지털 방식으로 전시되며 다른 차와 경쟁해 가장 빠른 기록을 내기 위해 경주할 수 있다.

'빌드 앤 레이스' 이용료는 레고랜드 캘리포니아 리조트 입장료에 포함될 예정이다. 자세한 정보는 www.LEGOLAND.com/California에서 확인할 수 있다.

