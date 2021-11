Human Horizons, HiPhi X 성공에 이어 올 뉴 디지털 GT-HiPhi Z 발표

(상하이 2021년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 업계를 선도하는 새로운 모빌리티 및 지능형 주행 기술회사 Human Horizons Group Inc.가 이번 주에 완전히 새롭고 초현대적인 Digital GT-HiPhi Z를 공개할 계획이라고 발표했다. 디자인 측면에서 양산차의 95%를 대표하는 신형 GT는 2022년 4월에 열릴 베이징 국제 모터쇼(Beijing International Automotive Exhibition)에서 공식적으로 전시 및 구매 예약을 진행하며, 2022년 이내에 양산 및 인도될 예정이다. 이 모델은 HiPhi X Super SUV의 대성공에 이은 두 번째 플래그십 모델이 될 전망이다.



The new GT is 95% representative of the production car from a design perspective and will be officially on display and available for purchase reservations at the Beijing International Automotive Exhibition in April 2022, with mass production and delivery within 2022.

'HiPhi Z'라는 이름의 새로운 GT는 미래에 대한 아이디어와 4차원 공간 개념에서 영감을 받았다. 'XYZ'는 공간 좌표를, 'T'는 시간 축을 나타낸다. 공상과학 소설에서 나온 것처럼, HiPhi Z는 XYZ-T로 표현되는 시공간에 대한 기존 개념을 깨고, 지금 여기에 미래를 가져온다는 의미를 담고 있다. 시각적으로 심미적이고 기술적으로 정교한 HiPhi Z는 다양한 첨단 기능뿐만 아니라 Human Horizons의 특징인 지능형 AI를 갖추고 있어, 자동차에 생동감과 영혼을 불어넣는다.



This will be the company’s second flagship model after the great success of the HiPhi X Super SUV.

이번 발표에 대해 Human Horizons 설립자 Ding Lei는 "Human Horizons는 지속해서 혁신하고 가능성의 경계를 넓히기 위해 노력하고 있다"라며 "이 새로운 범위의 차량을 위해, 우리는 영감을 얻고자 공간과 시간의 개념을 탐색하고, 과학, 예술, 인간의 상상력, 그리고 감각적 경험 사이의 유사점을 활용해 진정으로 특별한 것을 창조할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "플래그십 모델로서, HiPhi Z는 브랜드에서 우리가 원하는 모든 것을 반영하며, 우리처럼 탐구하고 창조하고자 하는 열망을 갖고 움직이는 사람들을 위해 제작된 것"이라고 설명했다.

양산형 HiPhi Z는 세계 최초의 스타링 지능형 시그널 디스플레이(Star-Ring Intelligent Signal Display, ISD) 조명 시스템, 전자기식 NT 도어(Electromagnetic NT Door), 액티브 에어로 스포일러(Active Aero Spoiler), 플렉시블 프로텍티브 휠(Flexible Protective Wheels)을 비롯해 인터렉티브 라이팅 밴드(도어 패널의 주변 조명) 및 백라이트 스크린(2k 패널)과 함께 업계 최초의 반짝이는 트림을 갖췄다. 이 차량의 '디지털 소울'은 세계 최초의 차량 탑재형 다중 축 변위 디지털 로봇인 'HiPhi Bot'과 세계 최고의 게임 소프트웨어 회사인 Epic Games, 최첨단 3D 렌더링 개발 엔진인 Unreal Engine 5와의 협업을 통해 지원된다. 이 모든 것은 세계에서 가장 진보적인 자율주행 알고리즘 중 하나를 지원하는 자체 개발 스마트 주행 지원 기술에 추가된다.



The vehicle’s ‘digital soul’ is underpinned by the world’s first vehicle-mounted multi-axis displacement digital robot HiPhi Bot and through collaboration with the world’s top game software company, Epic Games, the most advanced 3D rendering development engine, Unreal Engine 5.

Human Horizons는 최신 기술 혁신과 프리미엄급 품질의 럭셔리한 편안함을 결합한 새로운 자동차 부문인 'TECHLUXE(R)'를 정의하는 차량을 만드는 데 전념하고 있다. 향후 HiPhi Z는 사용자에게 탁월하고 독특한 운전 경험을 제공하는 중국 럭셔리 브랜드의 새로운 표준을 지속해서 설정할 것으로 기대된다.

HiPhi 소개

HiPhi는 Human Horizons가 만들고, 사용자가 개선시키는 고급 브랜드다. HiPhi 제품군은 Human Horizons의 경량 하이브리드 알루미늄 강 구조를 기반으로 하며, 전기차 제품의 지속가능성을 더 높이는 지속가능한 비건 가죽과 재활용 가능 소재로 생산한 전기차다.

Human Horizons 소개

Human Horizon Group Inc.는 혁신적인 지능형 이동성 기술의 연구개발과 미래 지향적인 스마트 차량의 상용화에 전념하고 있다. 또한, Human Horizons는 인간의 이동성을 재정의할 스마트 시티의 핵심 부분으로 스마트 운송 솔루션도 개발한다.

전향적 진술

본 보도자료는 '전향적' 진술로 여겨지는 내용이 포함될 수 있다. 이와 같은 전향적 진술은 "~할 것이다", "기대한다", "예상한다", "목표한다", "미래", "의도한다", "계획한다", "믿는다", "추정한다", "~일 것이다" 등과 같은 표현이나 이와 유사한 용어로 구분할 수 있다. Human Horizons의 믿음, 계획 및 기대에 관한 진술을 포함해 역사적 사실이 아닌 진술을 전향적 진술로 볼 수 있다. 전향적 진술에는 본질적인 위험과 불확실성이 포함된다. 또한, 전향적 진술에 언급된 것과는 구체적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있다. 이러한 요인에는 Human Horizons 전략, 미래 사업 개발 및 재정 상태와 운영 결과; Human Horizons의 제한적인 운영 역사; 전기차와 관련된 위험; Human Horizons가 고품질 자동차를 개발, 제조, 공급하고 일정에 따라 대규모로 고객에 어필하는 능력; 합작투자 공장에서 제조를 성장시킬 수 있는 Human Horizons 능력; 제품의 하자나 기대에 못 미치는 차량 성능; Human Horizons와 HiPhi 브랜드를 만드는 Human Horizons의 능력; 성공적으로 경쟁하는 Human Horizons의 능력; 충분한 주문 예약을 확보할 수 있는 Human Horizons의 능력; 소비자 수요 및 정부의 인센티브, 보조금 또는 기타 유리한 정부 정책의 변화; 세계와 중국의 전반적인 경제와 사업 여건; 앞서 언급한 모든 요인의 근본적인 가정이나 이들 요인과 관련된 가정 등이 있다. 본 보도자료에서 제공하는 모든 정보는 배포일을 기준으로 하며, Human Horizons는 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 어떠한 전향적 진술도 업데이트할 의무를 지지 않는다.