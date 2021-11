SMIT, CI Plus 2.0 CAM 부문에서 선두로 나서

(홍콩 2021년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 굴지의 CAM(Conditional Access Module) 장치 공급사 SMIT Holdings Limited("SMIT", HKEX 증권 코드: 02239)가 자사의 CAM 플랫폼이 CI Plus 2.0 CAM 인증을 성공적으로 통과했다고 발표했다.



SMIT CI Plus 2.0 CAM

SMIT는 자체 설계 SoC를 바탕으로 유료 TV 운영사를 위한 신세대 CAM인 USB 폼팩터에서 안전한 첨단 CAS 기술과 최신 CI Plus 기술을 구현한다. USB 폼팩터는 CI Plus 2.0에서 가장 중요한 변화다. 고객은 이 유명한 범용 인터페이스 덕분에 간편한 설치법에 익숙하다. 보통 TV에 장착되는 만큼, 일부 지역에서는 CI 슬롯을 위한 TV 하드웨어 커스터마이징이 더는 필요하지 않다. 또한, CI Plus 2.0은 STB 없이 통신사의 중요 서비스를 고객에게 제공할 안전하고 비용 효과적인 신속 통합 제품을 제공할 수 있다. CI Plus 2.0 CAM은 더는 PCMCIA 카드처럼 보이지 않으며, 통신사 OEM 요건을 충족하기 위해 더욱 유연한 하우징 커스터마이징을 제시한다.

CAM 제품은 STB와 비교했을 때 유료 TV 시장 측면에서 고유의 장점이 있다. 예를 들면, TV와의 더 높은 통합성, 더 적게 들어가는 케이블, 더 적은 원격 제어 같은 특징이 있으며, 물류 측면에서는 소형, 에너지 절감 등의 이점이 있다. 그뿐만 아니라, HbbTV 기술과 통합할 경우, 하이브리드 서비스와 STB 같은 UI와 사용자 경험을 제공할 수도 있다.

SMIT S&M 부문 부사장 Brenda Bai는 "통신사에 설치될 최초의 CI Plus 2.0 CAM을 확보하게 된 것에 큰 자부심을 느낀다"라며 "이제 커넥티드 스마트 TV와 함께 새로운 CAM 제품 시대로 진입했다"고 말했다. 이어 그는 "이제 이 작고 안전하며 특징적인 첨단 제품을 출시가 준비가 됐다"고 강조했다.

Related Links :

http://www.smit.com.cn