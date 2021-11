제12회 Golden Comic Awards, 최종 후보 발표

(타이베이, 2021년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 Taipei New Horizon Building에서 Golden Comic Awards(GCA) 시상식이 개최됐다. GCA 역사상 처음으로 가상 행사로 진행된 이 화려한 축전은 기대를 저버리지 않았다. 총 7개 부문에 상이 수여되며, 총 245만 대만달러에 달하는 상금을 두고 여러 출품작이 경합을 펼쳤다. 이번 GCA의 대상(Grand Prize)(상금 50만 대만달러)은 'Crouching Lion in a Bookstore'를 만든 Xiaodao에게 돌아갔다. 특별공로상(Special Contribution Award)은 평생 오락 만화를 그린 Ren Zheng-Hua가 수상했다.



제12회 Golden Comic Awards 시상식 / 사진 크레딧: TTV

Ren은 1980년대에 소녀 만화로 명성을 얻기 시작했다. 그녀의 작품 중 가장 유명한 것으로는 'Sea of Devil', 'Ren Rou Bao Zi', 'Drawn to Life', 'Drawn to Life 2' 등이 있다. 시사하는 바가 큰 그녀의 만화는 유머와 예리한 위트를 통해 삶에서 마주치는 다양한 문제를 다룬다. 그녀의 작품은 다양한 문제를 다루는 한편, 그녀의 창의력과 인간의 영혼을 들여다보는 예리한 시선도 선보인다. 그녀는 다양한 방식으로 대만 사회를 묘사하고, 상상력을 발휘하면서 현실에 충실한 이야기를 들려준다.

대만 문화부(Ministry of Culture)는 'Crouching Lion in a Bookstore'라는 작품이 이제는 사회에서 거의 사라진 도서 대여점에 대해 논의한 점이 흥미롭다고 언급했다. 'Crouching Lion in a Bookstore'는 재미도 있고, 매우 인간적이다. 신세대 만화의 재능을 보여주는 이 작품은 심사위원들로부터 호평을 받았다. 젊은 작가 Xiaodao는 성숙함과 매우 큰 잠재력을 보였으며, 이 작품을 통해 인간과 인공 지능 간의 대조를 조명했다.

올해의 만화상(Comic of the Year)에는 TaaRo의 'Scrunchy', Buke의 'Hell Parade', Kinono의 'Dutchman in Formosa vol.2', Pam Pam Liu의 'A Trip to the Asylum' 등 다섯 개 작품이 선정됐다. 이들 만화는 환상, 역사 및 심리학과 같은 영역을 다루며, 대만 문화에서 찾을 수 있는 자유와 다양성을 강조했다.

올해의 만화상을 수상한 나머지 작품인 Yu Pei-Yun의 'Fantastic Tales of Splendid Blossoms'와 신인상을 받은 Zhou Jian-Xin의 'Son of Formosa'는 새로운 시선을 소개한 학술적인 작품이라는 점에서 주목할 만하다. 또한, 이들 작품은 대만 만화가의 무한한 잠재력도 선보였다.

문화부는 독창적인 만화와 플랫폼 창작을 지원하는 지원금을 통해 업무를 이어갈 것을 약속했다. 또한, 대만의 만화 업계의 기초를 지원하는 창작 콘텐츠 기관을 통해 대만의 독창적인 작품을 기반으로 하는 IP 이용 확대에 투자 및 지원하며, 여러 분야에 걸친 응용에 자금을 제공하고, 대만 만화 산업이 더욱 발전할 수 있도록 환경을 개선할 예정이다.

GCA 시상식은 이달 12일(금요일) 오후 10시에 Taiwan Television Enterprise에서 방영된다. GCA 유튜브 채널에서도 시청할 수 있다. 조직위는 모든 만화 팬들이 이를 시청하고, 시상식에서 포착된 감동적인 사연과 영광의 순간을 함께 하기를 바란다고 언급했다. 올해는 코로나19로 인해 이달 30일까지 온라인으로 출품작을 전시할 예정이다. 올해 전시는 후보 작품, 추천 만화, 국제 상을 받은 거의 100개에 달하는 대만 작품, 여러 분야의 창작물, hackathons '대만 오리지널 IP 크로스-미디어 애플리케이션 상(Taiwan Original IP Cross-media Application Award)' 수상작, 제11회 Comic of the Year Awards 수상작의 작업 환경 소개 등을 선보일 예정이다. 조직위는 만화가 만화 팬들의 일상생활에 스며드는 방식을 즐겨보길 바란다고 언급했다.

GCA 공식 웹사이트: https://gca.moc.gov.tw

GCA 온라인 전시: https://gca.onlineexpo.tw/gca/2021/

GCA 유튜브 채널: https://www.youtube.com/channel/UCqxid4Y5DPtFADvtWrqkaQw

GCA 페이스북: https://www.facebook.com/GoldenComic

