UL, 전 세계적으로 연결된 기기의 보안 플랫폼 세이프사이버 출시

기기의 전체 수명 주기 동안 보안 상태를 관리하는 새로운 플랫폼 출시로 증가하는 사이버 보안 위협과 규제 강화에 대처 가능해져

일리노이주 노스브룩, 2021년 11월 9일 /PRNewswire/ -- 안전 과학 업계의 글로벌 리더인 UL은 오늘 사물인터넷 보안을 민주화하고 기기 제조업체, 공급업체 및 시스템 통합업체와 같은 주요 관련 기업들의 역량을 강화하여 서로 연결된 생태계를 책임질 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 솔루션 제품군인 세이프사이버 디지털 보안 플랫폼(SafeCyber Digital Security Platform)을 출시했다. 스마트홈 기기와 정교한 의료기기부터 첨단 자동차 및 인더스트리 4.0 기술에 이르기까지, UL의 세이프사이버 디지털 보안 플랫폼은 관련 기업이 직면하고 있는 사이버 보안 위협을 완화하는 것을 목표로 한다.

UL has launched its new SafeCyber Digital Security Platform, a suite of solutions aimed at democratizing IoT security and empowering key organizations, such as device manufacturers, suppliers and systems integrators, to take charge of their connected ecosystems. From smart home devices and sophisticated medical devices, to advanced automotive and Industry 4.0 technology, UL’s SafeCyber Digital Security Platform aims to mitigate the growing volume of cybersecurity threats.