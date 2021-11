‘전설적인 팝 그룹’ 아바, 40년 만에 새 앨범 발매

아바 [유니버설뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 전설의 팝 그룹 아바(ABBA)가 40년 만의 새 앨범을 냈다.

글로벌 음반사 유니버설 뮤직은 아바가 지난 5일 새 앨범 ‘보야지(Voyage’를 발매했다고 6일 밝혔다.

‘보야지’는 최근 발매된 새 싱글 ‘아이 스틸 해브 페이스 인 유(I Still Have Faith In You)’와 ‘돈트 셧 미 다운(Don‘t Shut Me Down)’을 포함해 총 10곡이 수록돼 있다. 아바는 지난 9월새 앨범 발매 소식을 알린 이후, 3일 만에 앨범 초도 구매 8만 장을 기록하며 영국 내 초도 물량 신기록을 세웠다.

앨범 발매에 앞서 아바는 “40년 만에 모여서 음악을 작업했다. 1982년 봄에 휴식을 갖자고 했는데 이제 끝낼 때가 됐다고 모두 생각했다. 사실 이 앨범을 작업한 이유는 가장 특이하고 멋있는 콘서트를 하고 싶다는 생각에서 시작됐다”라며 “내년 봄, 런던에 특별 제작된 공연장에서 우리 멤버들도 관객들과 같이 좌석에 앉아 앨범을 듣고 즐길 예정이다. 이상하고 멋지지 않은가!”라고 소감을 밝혔다.

‘보야지’는 1981년 11월에 발매된 아바의 앨범 ‘더 비지터스The VIsitors)’이후 발매되는 첫 스튜디오 정규 앨범이다. 앞서 발매한 모든 앨범과 같이 이번 앨범도 밴드에서 키보드를 맡고 있는 베니 앤더슨(Benny Andersson)과 밴드의 기타리스트인 비요른 울바에우스(Björn Ulvaeus)가 함께 프로듀싱했으며, 믹싱에는 특별히 스톡홀름 콘서트 오케스트라(Stockholm Concert Orchestra)가 참여했다.

밴드 멤버 4명이 모두 참여하는 ABBA 보야지 콘서트는 2022년 5월 27일 영국, 런던에 위치한 ‘ABBA 아레나’에서 개최될 예정이다. 콘서트는 날짜 공개된 이후 3일 만에 25만 장 티켓 팬매를 기록했다.

shee@heraldcorp.com