에피백스(EpiVax), 자가 면역 질환을 치료하기 위한 트레지톱(Tregitope) 기반 치료 개발을 위해 마루호(Maruho Co., Ltd.)에 트레지톱 기술 라이선스 인가

프로비던스, 로드아일랜드주, 2021년 11월 5일 /PRNewswire/ -- 에피백스(EpiVax, Inc., "EpiVax")는 마루호(Maruho Co., Ltd., "Maruho")와 에피백스의 특허 받은 트레지톱(Tregitope) 기술에 대해 중요한 상업적 라이선스 계약을 발표하게 된 것을 환영했다. 이 계약은 마루호와 에피백스에 있어 트레지톱 프로그램의 지속적인 확장과 클리닉에서의 사용을 향한 흥미로운 단계를 의미한다.

트레지톱스는 인간 면역글로불린에서 파생된 면역 조절 펩티드이다. 트레지톱스는 에피백스의 공동 창립자인 앤 드 그루트 박사(Dr. Anne De Groot)와 윌리엄 마틴(William Martin)이 2008년 최초로 발견했다. Anne De Groot and William Martin. 에피백스는 이후 더 많은 트레지톱스를 검증하고 강력한 트레지톱스 특허 자산을 개발했다. 광범위한 치료 응용법을 사용하여 트레지톱스는 항원 특이적 내성을 유도하기 위해 단백질에 혼합(co-formulation)하거나 융합할 수 있다. 에피백스는 현재 상업 및 학술 파트너와 함께 추가 적응증에 대한 트레지톱스 라이선스를 부여하고 있다. 에피백스 트레지톱스 플랫폼에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있다.

정맥 면역글로불린 G(IVIG) 치료와 마찬가지로, 트레지톱스는 다양한 범위의 질병 모델에서 조절 T 세포에 영향을 미치고 염증 반응을 완화한다. 이러한 행동 메커니즘은 맥길 대학교, 하버드 의과대학, 미공개 상업적 파트너와의 학술 협력에서 연구되었다. 최근 몇 년 동안 트레지톱스 플랫폼에 동료 심사 출판물이 많이 있다. 전체 목록은 여기에서 찾을 수 있다.

마루호는 에피백스의 트레지톱스 라이선스를 활용하여 자가 면역 질환에 대한 기관 내 치료 개발 전략을 강화할 수 있게 될 것이다. 에피백스의 총 책임자 겸 최고경영자/최고전략책임자인 의학박사 애니 드 그루트(Annie De Groot)는 "이 계약은 면역 반응 조절에 도움이 되는 천연 트렉 에피톱스(Treg epitopes), 즉 트레지톱스가 전 세계 환자를 괴롭히는 질환을 치료에 사용될 가능성을 반영합니다."라고 말했다.

에피백스(EpiVax) 소개:

에피백스는 T세포 항원결정기 예측, 면역 조절 및 신속한 백신 설계에 대한 전문성을 갖춘 생명공학 기업입니다. 에피백스의 치료 및 백신용 면역원성 스크리닝 툴킷인 ISPRI와 iVAX는 글로벌 소속 기업들의 관련 연구 발전을 위해 사용됩니다.

에피백스에 대한 자세한 정보는 www.epivax.com에서 확인할 수 있습니다.

마루호(Maruho Co., Ltd.) 소개:

마루호(Maruho Co., Ltd.)는 오사카에 본사를 두고 있으며, 피부과 관련 제품의 연구 개발, 제조 및 상용화 분야에서 일본을 선도하고 있습니다. 마루호는 전 세계 사람들의 건강과 삶의 질을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

자세한 정보는 https://www.maruho.co.jp/english/에서 확인할 수 있습니다.

