중국 3D 프린터 제조업체 Creality, 2020 두바이엑스포 참가

(뉴욕 2021년 11월 5일 PRNewswire) 중국의 3D 프린터 제조업체 Creality 3D(Creality)가 이달 4일부터 2020 두바이엑스포 브라질관에서 회사의 최신 제품을 선보인다. Creality는 2020 두바이엑스포에서 국가관 초청을 받은 유일한 3D 프린팅 브랜드다. 3D 프린팅 브랜드 Creality가 국제무대에서 브라질 정부와 손을 잡은 것은 이번이 처음이다.

이번 협력은 3D 프린팅 기술로 세계 곳곳에 따뜻함을 전파하고자 하는 Creality의 계속되는 목표에서 비롯된 것이다.

2021년 6월 브라질 우주국(Brazilian Space Agency, AEB)은 Artemis 프로그램에 합류하고자 미항공우주국(NASA)과 계약을 체결했다. 이에 브라질 국민 사이에서 우주 공간과 우주여행에 대한 관심이 폭발적으로 증가했다. Alex라고 이름을 밝힌 프로그램 대표는 "전 세계의 잠재적 파트너를 포괄적으로 평가한 끝에, Creality가 기업의 사회적 책임을 꾸준히 이행하는 한편, 3D 프린팅 기술 분야에서 심층적인 전문지식을 보유하고 있다고 판단했다"라고 설명했다. Creality CEO 겸 공동설립자 Ao Danjun과 유익한 대화를 나눈 Alex는 Creality를 높이 평가했다. 특히 이번 교류로 우주 로봇 프로젝트 확립도 촉진됐다.

Creality가 브라질 교육부(Brazilian Ministry of Education and Culture), 브라질 과학기술혁신부(Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation), 브라질 우주국 및 브라질리아대학과 공동으로 시작한 우주 로봇 프로젝트는 브라질 전역 250개 학교에서 시행된 3D 프린팅 애플리케이션을 통해 브라질 전역에서 교육을 개선할 계획이다. Creality는 이 프로젝트에 필요한 모든 3D 프린터를 공급했는데, 여기에는 PLA(Polylactic acid,) 필라멘트와 CR-Scan 01 3D 모델링 스캐너 외에도 Ender-3, Ender-7, CR-30, CR-6 SE, Sermoon D1, CR-200B 및 HALOT-ONE과 같은 여러 모델이 포함된다. 이는 3D 프린팅에 대한 학생들의 관심을 높이고, 우주 로봇 모델을 적용한 프린팅 기법을 가르쳐 학생들의 창의력을 자극하는 것을 목표로 한다. 그뿐만 아니라, TV Brasil을 포함해 브라질의 권위 있는 여러 매체가 우주 로봇 프로젝트를 보도한 후, Creality는 지역사회에서 인정을 받았다.

Creality는 2020 두바이엑스포에서 브라질 무역투자청(Brazilian Trade and Investment Promotion Agency) 및 Funetec과 손을 잡고 Ender-3 S1, CR-10 Smart Pro 및 Sermoon V1을 포함한 다양한 신모델을 전시할 예정이다.

세계 제1의 소비자 3D 프린터 브랜드인 Creality는 CR 시리즈, 완전 밀폐형 Ender 시리즈, 수지 시리즈로 구성된 포트폴리오와 Creality Cloud APP 및 3D 프린팅 부대용품 에코시스템을 바탕으로, 미래 성장과 확장을 위한 전략과 로드맵을 수립하는 한편, 사용자 경험을 꾸준히 개선했다.

앞으로 Creality는 구체적인 3D 프린팅 경험을 제공한다는 목표에 따라 수천 세대에 사용법이 간단한 첨단 기술 3D 프린터를 공급한다는 사명을 바탕으로, 자사의 3D 프린팅 기술로 세계 곳곳에 따뜻함을 전파하는 데 계속 전념할 계획이다.

