2021년 중국국제수입박람회, 코로나19 회복 위한 새로운 기회 제공

상하이, 2021년 11월 5일 /PRNewswire/ --5일, 세계 최초로 국가 차원의 수입전문 무역박람회로 개설된 중국국제수입박람회(China International Import Expo, CIIE)가 국가전시컨벤션센터(상하이)에서 개최됐다. 2018년부터 중국 정부가 주최하는 CIIE는 중국의 개방과 세계 경제 협력 및 자유무역 증진을 위한 중요한 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

All the pavilions are ready to welcome exhibitors.

CIIE는 수년에 걸쳐 더 체계적이고 전문적으로 발전했으며, 디지털화를 달성했다.

더 넓은 산업 범위를 자랑하는 제4회 CIIE는 비즈니스 전시회에 참가하고자 하는 127개 국가 및 지역으로부터 3,000곳에 달하는 오프라인 전시업체를 유치했다. 3개 국제기구와 5대륙 58개국, 특히 일대일로 이니셔티브와 관련된 국가들이 온라인 국가 전시회(Online Country Exhibition)에 참가한다.

비즈니스 전시회는 식품 및 농산물, 자동차, 지능형 산업 및 정보 기술, 소비재, 의료기기 및 건강관리 제품, 서비스 무역 분야의 전시 영역으로 구성된다. 저탄소 에너지 및 환경 보호와 관련된 최신 제품과 혁신을 소개하는 13개 주제의 하위 섹션도 마련됐다.

올해 CIIE의 전체 전시면적은 36만6천㎡로 확대됐다. 포춘 글로벌 500대 기업의 80% 이상과 작년 CIIE의 업계 선두 기업이 올해 전시회에 다시 참가해 전 세계적으로, 또는 지역에서 첫선을 보일 여러 제품을 공개할 예정이다. 이들 기업에는 세계 3대 경매장, 3대 패션 및 명품 소비재 그룹, 4대 곡물 거래업체, 10대 자동차 그룹, 10대 의료기기 기업이 포함된다.

이번 전시회에는 일대일로 주변국, 중부 및 동유럽 국가, 그리고 저개발국가(LDC)에서 더 많은 수의 기업이 참가했다. CIIE에 단체로 참가하는 해외 중소기업은 그 수가 계속 증가하고 있다.

올해는 중국의 세계무역기구 가입 20주년을 맞이하는 해다. 이를 기념하기 위해 CIIE의 핵심 부분인 훙차오 국제경제포럼(Hongqiao International Economic Forum)에서는 "공동 미래를 위한 상호 이익 및 상생 솔루션(Mutual Benefit and Win-Win Solution for a Shared Future)"을 주제로 한 고위급 포럼을 개최함으로써, 20년간의 개방 성과와 새로운 시대에 더 높은 수준의 개방 목표 달성에 대한 중국의 자신감을 선보일 예정이다. 또한, 이번 포럼에서는 2008년 이후 129개 세계 경제에서의 개방 정도를 평가하는 '세계 개방 지수(World Opening Index)'도 발표될 예정이다.

코로나19와의 세계적인 사투와 세계 경제 회복의 중요한 시점에서, CIIE의 성공은 지속가능한 세계 경제의 발전과 세계화를 촉진하고 경제와 사회를 위한 새로운 발전 패러다임을 구축하려는 중국의 결의를 나타낼 것으로 기대된다.

