Kyndryl, IBM으로부터 분사 완료

글로벌 최대 규모의 IT 인프라 서비스 제공업체로 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래 시작

뉴욕, 2021년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 오늘 킨드릴(Kyndryl)은 앞서 발표했던 IBM(NYSE:IBM)으로부터의 분사를 완료하고, 독립 기업으로서 뉴욕증권거래소에서 거래를 시작했다고 발표했다.

Kyndryl, the world's largest infrastructure services provider, began trading as an independent company under the symbol KD from the New York Stock Exchange, Thursday, November 4 in NYC. (Jon Simon/Feature Photo Service for Kyndryl)