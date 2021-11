테일러스 대학, 아시아 대학 순위에서 53위 기록

-- 말레이시아 최고의 사립대학으로 부상

(수방 자야, 말레이시아 2021년 11월 3일 PRNewswire) 테일러스 대학(Taylor's University)이 QS 아시아 대학 순위 2022에서 전년보다 36단계 오르면서 아시아 53위를 기록했다. 테일러스 대학은 이번 순위로 인해 말레이시아 최고의 사립대학이라는 입지를 다졌다.



