UL과 Razer, 순환경제 목표 달성 위해 협력

UL, Razer가 자사 제품 환경 성과에 대한 순환 경제 목표를 달성할 수 있도록 지원

싱가포르, 2021년 11월 3일 /PRNewswire/ -- UL 은 오늘 게이머를 위한 대표적 라이프스타일 브랜드인 Razer 와 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했다. 이는 Razer의 근본적인 순환 경제 목표를 달성하기 위함이며, 금번 MOU 체결로 UL과 Razer 간의 협업을 위한 프레임워크가 마련되었다.

UL has signed a memorandum of understanding (MOU) with Razer, a leading lifestyle brand for gamers. The MOU establishes a framework for a collaborative effort between UL and Razer to take definitive action toward achieving Razer’s fundamental circular economy goals.