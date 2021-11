그림 같은 저장성 홍보 행사, 항저우에서 열려

-- "량주 문명의 정수를 선보이고, 시의 거리를 따라 멜로디 찾기"

(항저우, 중국 2021년 11월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 저장성 인민정부 홍보실과 저장성 문화관광부가 조직한 그림 같은 저장성 홍보 행사가 10월 31일 저녁에 항저우 운하 문화출판센터(Hangzhou Canal Culture Publishing Center)에서 열렸다. 이번 행사는 "량주 문명의 정수를 선보이고, 시의 거리를 따라 멜로디 찾기"라는 주제로 진행됐다.

행사에서 방문객들은 량주 문명을 대표하는 빛나는 옥 콩 기둥에 불을 밝히면서 홍보 행사의 시작을 알렸고, 각계각층에서 온 사람들이 이를 지켜봤다. 이번 홍보 행사는 행사 종료 시에 세계에 처음 소개될 교향곡 'Sound on a Trip Down Poetry Lane'와 경계를 초월하는 공연 'Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization'의 두 부분으로 구성됐다. 'Sound on a Trip Down Poetry Lane'은 할리우드 음악가이자 에미상과 텔리상 수상자인 Mark Chait가 작곡한 새 교향곡이다. "시의 거리를 따라 아름다운 목소리 찾기"라는 주제의 이 곡은 국제 패션과 저장성의 특징을 구현한다. 이 행사에서 Mark Chait는 세계적인 피아니스트 Ding Yang 및 저장성 교향악단의 주요 단원들과 함께 이 교향곡을 지휘했다. 또한, 러시아 클래식 바이올리니스트 Yury Revich, 미국 바이올리니스트 Igor Pikayzen, 독일 첼리스트 Benedict Kloeckner, 일본 바이올리니스트 Tomoko Akasaka 등 네 명의 유명한 국제 음악가도 인터넷을 통해 이 교향곡의 첫 공연에 참여했다. 관객들은 흐르는 듯한 멜로디를 듣고, 마치 그림 같은 저장성을 산책하는 듯한 기분을 느낄 수 있었다. 모두의 심금을 울린 이 곡은 더욱 풍부하고 세심하게 저장성을 소개하는 데 일조했다.

중국의 주요 패션 마스터들과 Heaven Gaia 설립자 Xiong Ying이 디자인한 30벌의 의상이 대규모 패션쇼 'Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization'에서 소개됐다. Xiong은 량주 문명의 가장 대표적인 토템, 옥 유물 및 상징을 선별하고, 이를 양쯔강 남부의 특징이 담긴 자연 및 문화 풍경과 결합해 저장성의 독특한 풍취를 선보였다. '량주 문명', '저장성' 및 '세계'를 주제로 한 공연은 문화적 통합을 통해 저장성의 인간애 정수를 설명하고자 현대적이고 국제적이며 유행하는 방식을 이용한 저장성의 스타일을 구현한다. 이는 전 세계 사람들이 저장성을 더 잘 이해하고, 저장성의 그림 같은 풍경을 감상하며, 고대 인류 문명의 매력을 체험할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

전 세계 사람들이 그림 같은 저장성을 감상했다.

https://www.youtube.com/watch?v=ExjvO1QKiEc