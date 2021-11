Tenneco의 CVSAe 서스펜션 기술, 새로운 ZEEKR 001 프리미엄 전기 자동차로 중국에서 출시

일리노이주 레이크 포레스트, 2021년 11월 2일 /PRNewswire/ -- Tenneco의 (NYSE: TEN) 전자식 서스펜션 기술(CVSAe)이 ZEEKR 001 프리미엄 전기 슈팅 브레이크로 중국에서 데뷔할 예정이다. ZEEKR은 Zhejiang Geely Holding Group의 새로운 순수 전기 프리미엄 브랜드이며 중국에서 주요 중국 자동차 제조업체를 위해 제조되는 CVSAe 기술이 적용된 첫 제품이 될 것이다.

The ZEEKR 001 vehicle will be the first application of Tenneco’s CVSAe technology to be manufactured in China for a major Chinese automaker.