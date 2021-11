싼야, 2022년 싼야에서 대규모 행사 개최하도록 전 세계 단체에 촉구

-- 관광, 문화 및 스포츠 분야 행사의 개최 추진

(싼야, 중국 2021년 11월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 하이난섬 남단에 위치한 인기 휴양 도시 싼야가 지역사회 전 부문에서 2022년 도시 내 대규모 행사를 개최할 것을 장려하는 일반사항을 발표했다. 관심 있는 모든 조직, 기업, 협회, 정부 기관 및 사회단체(중국에 있든 아니면 해외에 있든 무관)는 창의적이고, 영향력을 발휘하며, 싼야의 문화와 경제에 가치를 더하는 대규모 관광, 문화 및 스포츠 행사를 싼야에서 개최할 수 있다.

싼야시 정부는 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port)과 국제관광소비센터(International Tourism Consumption Center) 건설로 인해 싼야 안팎에서 일어나는 변화에 발맞춰, 지난 7월 20일부터 매년 이와 같은 대규모 행사를 위한 특별 기금을 마련하고 있다. 시 정부 재정 예산으로 충당되는 이 기금은 오프 시즌에 관광 시장 발전을 도모하는 대규모 행사의 지원 및 보상에 초점을 맞추고, 싼야에서 자격을 갖춘 대규모 관광, 문화 및 스포츠 행사를 개최하는 데 관심 있는 모든 조직을 장려하고 안내하는 데 사용될 예정이다.

싼야는 창의적이고 혁신적인 관광, 문화 및 스포츠 활동을 비롯해 광범위한 대중 피트니스 프로그램, 대규모 스포츠 행사 및 관광 축제까지 발전시킬 계획이다. 그뿐만 아니라, 경제 촉진과 함께 추가 발전을 위한 잠재력까지 지닌 대규모 관광, 문화 및 스포츠 행사를 기획 및 조직하고자 하는 기업을 크게 장려하고 안내하며, 나아가 인센티브 기금과 안내를 제공함으로써 이와 같은 행사를 지원하고 장려할 예정이다.

기금은 다음과 같은 형태로 제공된다.

- 지원 기금

1. 정부 기관과 대중을 위한 관련 협회가 조직하는 대규모 문화 및 스포츠 행사를 지원한다.

2. 정부 기관과 관련 협회가 기업과 함께 조직하는 대규모 행사를 지원한다. 행사를 위한 지원 기금은 총 행사 비용 중 최대 30%를 차지할 수 있다.

- 인센티브 기금

이 기금은 기업이 자체적으로 조직하는 대규모 행사를 보상하고자 마련됐다. 보상 금액은 총 행사 비용의 50%를 초과할 수 없으며, 최대 100만 위안까지다. 보상 금액은 행사 종료 후의 실적 평가에 따라 결정된다.

싼야는 관심 있는 기업이 대규모 행사를 위한 지원 기금과 인센티브 기금을 신청하도록 장려하고 있다. 이와 같은 대규모 행사는 싼야의 지역 특징 및 자원과 결합돼 지역 주민의 문화 및 스포츠 생활을 풍부하게 만들고, 투자 유치에도 기여할 전망이다. 행사 조직위, 참가자 및 지역 공공 서비스 공급업체는 브랜드 인지도가 높고, 가치를 높이는 효과가 큰 대규모 행사 IP를 조성함으로써 상호 이익을 도모할 수 있고, 이를 통해 하이난 국제관광소비센터와 하이난 자유무역항의 건설을 전적으로 지원하는 노력에 활력을 불어넣을 수 있다.

조건을 충족하는 프로젝트가 있는 경우, 아래 담당자에게 연락하도록 한다.

- Ji Yu from the Sanya City Large-scale Events Leading Group Office of Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau, 0086-898-88272228

- Ma Nan from the Sanya Tourism Promotion Board at sytpb.mn@sanya.gov.cn or 0086-898-88568853

싼야에 관한 추가 정보는 웹사이트 https://www.visitsanya.com/을 참조한다.