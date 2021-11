Yutong, COP26에 앞서 2050년까지 넷제로 배출량 이니셔티브 제안

-- 세계가 탄소 목표를 달성할 수 있도록 녹색 지원

-- McGill's 및 Pelican, 글래스고에서 열리는 COP26 첫날부터 배출량 제로 버스 서비스를 제공하고자 Yutong과 협업

(런던 2021년 11월 2일 PRNewswire=연합뉴스) Yutong Bus Co., Ltd.("Yutong", SHA: 600066)가 10월 31일~11월 12일에 글래스고 SEC에서 열리는 COP26을 앞두고, 2050년까지 넷제로 배출량을 위한 제안서를 발표했다. 이에 따라 Yutong이 제조한 55대의 배출량 제로 버스가 글래스고 버스 서비스에 투입되면서, 지역 주민에게 빠르고 기후 친화적인 교통을 제공할 예정이다. Yutong은 International Association of Public Transport(UITP), 영국의 일반 버스 및 장거리 버스 수입업체이자 지역의 주요 대중교통 운영업체인 Pelican Bus & Coach와 손을 잡고 대중교통 분야에서 에너지 절약과 탄소 배출량 감축을 위한 새로운 방식을 탐색하고 있다.

