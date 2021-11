Sinopec의 초심층 탐사정, 매일 40만㎥의 셰일가스 생산

-- 테스트 결과, 4,000m 이상의 깊이에서 심층 셰일가스 탐사의 상당한 진전 확인돼

(충칭, 중국 2021년 11월 1일 PRNewswire=연합뉴스) China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")이 충칭 Dongxi에서 Sinopec Exploration Company가 개발한 4,300m 깊이의 Dongye Deep 2 핵심 셰일가스 탐사정이 매일 41만2천㎥의 고품질 셰일가스 생산 테스트를 거쳤다고 발표했다.



