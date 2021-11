중국-SCO 지역경제협력 시범지구, 최초의 해외 투자 펀드 개시

칭다오, 중국, 2021년 11월 1일 /PRNewswire/ -- 10월 28일, 칭다오 자오저우에서 2021년 중국-상하이협력기구(SCO) 회원국 금융 협력 및 자본시장 개발 포럼(China-SCO Countries Financial Cooperation and Capital Market Development Forum)이 개최됐다. 이 행사에서 자오저우 경제기술개발지구(Jiaozhou Economic and Technological Development Zone)에 위치한 중국-상하이협력기구 지역경제무역협력 시범지구(China-Shanghai Cooperation Organization Demonstration Zone for Local Economic and Trade Cooperation)가 최초의 해외 투자 펀드를 개시했다.



2021 China-SCO Countries Financial Cooperation and Capital Market Development Forum

이 펀드는 칭다오의 적격국내유한책임투자자(Qualified Domestic Limited Partnership, QDLP) 제도에 따라 시행된 최초의 QDLP 펀드다. QDLP는 국경 간 자산 배분을 촉진할 목적으로 중국 지역 당국이 개발한 시범 프로그램이다. 이 프로그램은 전 세계의 자산 관리 매니저가 헤지 펀드, 사모 펀드 및 REIT 같은 해외 전통 자산과 대안 자산에 투자하기 위해 중국에서 투자자로부터 위안화를 유치할 수 있도록 지원한다. 칭다오는 QDLP 제도의 시범 운영에 미화 30억 달러를 할당했다.

중국-SCO 지역경제협력 시범지구는 Sino-Russian Energy Investment Private Equity Fund Management (Qingdao) Co Ltd.와 함께 이 펀드를 운용한다. 또한, 이번에 열린 포럼에서 중국-SCO 지역경제협력 시범지구는 국경 간 자본 흐름을 도모하는 협력을 시작하고자 카자흐스탄 아스타나 국제금융센터(Astana International Financial Centre), 중국국제금융공사(CICC Capital), 그리고 기타 국내외 자산관리사와 계약을 체결했다.

문의: Zhu Yiling

전화: 0086-532-85911619

웹사이트: http://www.qingdaochina.org

페이스북: https://www.facebook.com/qingdaocity

트위터: https://twitter.com/loveqingdao



사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1674167/Stadt_Qingdao_1.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1674168/Stadt_Qingdao_2.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1245709/Qingdao_Logo.jpg?p=medium600