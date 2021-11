BRI, 2021년 3분기 IDR 19.07조의 수익 발표하며 탄탄한 성장세 보여

(자카르타, 인도네시아 2021년 11월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 28일, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk가 2021년 3분기에 높은 재무 실적을 달성했다고 발표했다. 수익은 전년 대비 약 34.74% 증가한 IDR 19.07조를 기록했다. 이와 같은 성장은 자금 조달의 증가, 부채 및 자산의 양호한 관리에 기인한 것으로 보인다.

BRI Announces Solid Growth with a Profit of IDR 19.07 Trillion for Third Quarter 2021