Yili, Ausnutria의 최대 주주로 등극

-- 산양 분유 및 영양제품의 개발 가속화

(베이징 2021년 11월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 27일, 아시아 최대의 낙농업체인 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.('Yili Group' 또는 'Yili')가 산양 분유 제조 대기업 Ausnutria Dairy Co. Ltd.('Ausnutria Dairy' 또는 'Ausnutria')의 지분을 인수하면서, 이 Ausnutria Dairy의 최대 주주가 됐다고 발표했다. 이는 최근 수년 사이 중국 낙농업계에서 이뤄진 가장 큰 규모의 M&A 거래다.



Yili Group의 발표에 따르면, Yili는 영아용 조제분유 및 영양제품 분야로 진출하기 위한 활동의 일환으로, 회사의 전액출자 자회사인 Hong Kong Jingang Trade Holding Co., Ltd.('Jingang')를 통해 Ausnutria Dairy와 협력할 예정이다.

Jingang은 Ausnutria의 기존 주주가 보유한 총 5억3천100만 주를 주당 HK$10.06의 가격으로 취득하며, 총발행주식 수의 약 30.89%에 해당하는 주식을 매입하게 된다. 또한, Ausnutria는 주당 HK$10.06의 가격으로 Jingang에 9천만 주를 신주 발행하기로 했다. 이 두 거래가 성사되면, Jingang은 Ausnutria의 주식 중 6억2천100만 주를 보유함으로써 Ausnutria의 발행주식 중 34.33%를 차지하게 된다. 그에 따라, Yili는 Ausnutria의 최대 단일주주가 될 전망이다.

낙농 대기업 Yili, 산양 분유 선두주자와 손잡고 강력한 신규 동맹 구축

Yili Group의 Pan Gang 회장은 "두 기업은 공통분모가 많으며, Yili는 Ausnutria의 가치, 전략적 배치 및 핵심 팀을 높이 평가하고 있다"고 말했다. 향후 Yili는 회사 규모, 브랜드 구축, 채널 및 산업체인 측면에서 강점을 최대한 발휘함으로써, 장기간에 걸쳐 Ausnutria의 건전한 발전을 지원할 예정이다.

Ausnutria의 Yan Weibin 회장은 Yili와 같은 전략적 투자자는 산업 체인에서 시너지를 창출할 뿐만 아니라, 경영 및 전략적 계획 측면에서 Ausnutria의 든든한 우군이 될 것이라고 언급했다.



파트너십을 통해 분유 분야에서 Yili의 리더십을 강화하고, 회사의 영양제품 시장 진출 촉진

높은 성장률과 높은 가치를 지닌 영아용 조제분유는 향후 Yili가 주력하고, 잠재력을 최대한 발휘할 영역이다. 올 8월, Yili의 Jinlingguan 시리즈는 중국 시장의 모든 채널 성장률 측면에서 동종 브랜드 중 선두를 차지했다. Yili는 또한 영아용 산양 분유 시장에서 성장 점유율을 높이고 있다. 새롭게 출시된 Jinlingguan UITSTEKEND GEITENMELK는 프리미엄급 품질로 주목받으며, 판매량이 200%나 급증했다.

영아용 조제분유의 시장 리더 중 하나인 Ausnutria는 산양유의 시장 기회를 포착했다. Ausnutria가 출시한 산양분유 브랜드 Kabrita는 중국 영아용 조제분유 시장의 주력 제품으로 자리매김했다. Ausnutria는 전 세계 산양분유의 총판매량에서 1위를 차지했다.

양 당사자 간의 거래가 체결되면, Ausnutria의 장기적인 발전이 대폭 향상될 전망이다. 이에 따라 분유 분야에서의 전략적 배치를 달성하기 위한 Yili의 노력도 가속할 것으로 기대된다. 양사는 영아용 조제분유를 기점으로, 재료 구매, 마케팅 모델, 입지적 이점, 연구개발 측면에서 서로를 보완할 계획이다.



또한, Ausnutria는 건강기능 식품, 프로바이오틱스, 특수 의료 목적용 식품 등 영양제품에 대한 종합적인 배치를 구축함으로써, 전 연령과 전체 생애주기를 아우르는 고급 영양제품 및 건강 서비스 업체로 발전하고 있다. 이러한 시점에서, 양사는 최적의 자원 통합으로 인해 Yili의 영양제품 시장 진출을 촉진할 것으로 기대된다.



