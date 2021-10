라쿠텐 TV(Rakuten TV)와 바이스 스튜디오(VICE Studios), 새 오리지널 다큐시리즈에서 일상생활 속 블록체인의 영향 탐구

이 오리지널 시리즈는 디지털비츠(DigitalBits)의 여정, 브랜드를 위한 블록체인, 상징적 회사들이 어떻게 이 기술을 사용하기 시작했는지를 따라가는 에피소드를 다룰 예정

런던, 2021년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 라쿠텐 TV(Rakuten TV)와 바이스 스튜디오(VICE Studios)는 일상생활에 영향을 미칠 다양한 미래 유망 기술을 탐구하는 새로운 다큐멘터리 시리즈를 제작할 준비에 착수한다. 이 매혹적인 5화로 구성된 시리즈는 배양육, 우주 청소기, 사이보그, 핵융합, 블록체인의 5가지 주요 주제를 탐구한다.

그런데, 경제의 미래는 어떠한가? 이것은 '암호화폐'로 널리 알려진 분야에서 이미 일어나고 있다. 블록체인 에피소드에서, 다가오는 오리지널 공동 제작은 가상 머니로도 알려진 빠르게 성장하는 이 개념과 그 가능성을 심도 있게 다룰 예정이다.

이번 화에서, 라쿠텐 TV와 바이스 스튜디오는 디지털비츠(DigitalBits)의 여정을 통해 블록체인 기술의 가능한 수많은 용도 및 이것이 어떻게 스포츠, 엔터테인먼트, 고급 제품, 금융 및 기타 산업 전반의 브랜드를 위한 블록체인이 되고 있는지를 집중 조명한다.

라쿠텐 TV의 콘텐츠 책임자 테레사 로페스(Teresa López)는 다음과 같이 말했다. "우리는 우리의 가치, 즉 역량 강화, 낙관주의, 혁신을 반영하는 이야기를 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 다큐멘터리 시리즈는 혁신이 우리의 삶과 사회를 어떻게 개선하는지에 대한 5가지 이야기를 사용자에게 전할 예정입니다. 디지털비츠 생태계의 혁신적인 구성원들은 이 프로젝트에서 개발될 스토리텔링과 완벽하게 연결되어 있습니다."

바이스 스튜디오의 제작 책임자 댄 보웬(Dan Bowen)은 "전 세계 시청자에게 블록체인 분야에 대해 새로운 통찰력을 제공하기 위한 이 독특한 프로젝트에서 라쿠텐 TV와 협력하게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했다.

디지털비즈 블록체인의 설립자인 알 부르지오(Al Burgio)는 다음과 같이 말했다. "블록체인과 암호화폐 산업은 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 라쿠텐 TV와 바이스 스튜디오와 함께하게 된 것은 큰 영광입니다. 두 영향력 있는 언론사는 이 산업의 출현과 브랜드가 디지털비츠 블록체인을 어떻게 포용하기 시작했는지를 인정하고 있습니다."

블록체인은 경제 및 고객과 브랜드가 상품을 소비하거나 판매하는 방식에 분명한 영향을 미칠 것이다. 이러한 이유로, 라쿠텐 TV와 디지털비츠 재단은 가능한 미래의 협력을 탐구하기 위해 대화를 나누고 있다.

다큐멘터리 시리즈는 댄 보웬이 제작한다. 이 프로그램은 2022년 라쿠텐 TV에서 방영될 예정으로, 유럽 43개국의 플랫폼에서 무료로 독점 제공된다.

편집자 주:

이 시리즈의 제목은 현재 정해지지 않았습니다.

라쿠텐 TV(Rakuten TV) 소개

라쿠텐 TV(Rakuten TV)는 유럽 최초의 주문형 비디오 및 스트리밍 플랫폼으로, TVoD(건당 주문형 비디오), SVoD(월정액 주문형 비디오), AVoD(광고 주문형 비디오) 및 FAST(무료 스트리밍 TV) 서비스를 결합하여 방대한 콘텐츠를 제공하고 엔터테인먼트 경험을 단순화합니다.

TVoD 서비스는 고품질의 오디오 및 비디오 품질을 구입하거나 대여하도록 하며 최신작을 제공하여 진정한 영화 감상 경험을 제공합니다. SVoD 서비스로 Starzplay 프리미엄 서비스를 구독할 수 있습니다. 광고 지원 제품은 AVod 및 FAST 서비스로 구성됩니다. AVod 서비스는 할리우드와 현지 스튜디오의 영화, 다큐멘터리 및 시리즈, 그리고 독창적이고 독점적인 콘텐츠를 갖춘 라쿠텐 스토리(Rakuten Stories) 카탈로그를 포함하여 주문형 비디오 1만 편 이상을 제공합니다. FAST 서비스는 글로벌 네트워크, 유럽 최고의 방송사 및 미디어 그룹 및 엄선된 콘텐츠를 갖춘 플랫폼 자체 주제 관련 채널을 포함한 90개 이상의 방대한 무료 선형 채널로 구성됩니다.

라쿠텐 TV는 43개 유럽 지역에서 이용할 수 있으며, 현재 9천만 세대 이상의 가정에서 라쿠텐 브랜드의 리모컨과 스마트 TV 기기에 사전 설치된 앱을 사용하고 있습니다.

www.rakuten.tv

라쿠텐 TV는 전자상거래, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 통신에 초점을 두고 있는 세계 최고의 인터넷 서비스 회사 중 하나인 라쿠텐 그룹(Rakuten Group, Inc.)에 속합니다. 라쿠텐은 FC 바르셀로나, NBA, 골든 스테이트 워리어스, 데이비스 컵, 스파르탄 레이스의 공식 파트너입니다.

바이스 스튜디오 (VICE Studios) 소개

바이스 스튜디오(VICE Studios)는 다큐멘터리, 방송 및 영화 전반에 걸쳐 프리미엄 오리지널 프로그램 편성을 제공하는 바이스 미디어 그룹(VICE Media Group)에 속한 글로벌 제작 및 유통 사업부입니다. 미국, 캐나다, 영국, 유럽, 아시아태평양 및 라틴아메리카의 개발 및 생산 팀과 함께, 바이스 스튜디오는 문화를 관통하여 전 세계 시청자에게 인기 있고 인간적이며 예상치 못한 이야기를 전하고 있습니다.

바이스 스튜디오는 또한 VICE의 새로운 라이선스 및 유통 그룹을 운영하고 있으며, 다큐멘터리에서 라이프스타일 및 VICE 뉴스에 이르기까지 다양한 장르에 걸쳐 1,000시간 이상의 프로그램 편성 카탈로그를 보유하고 있습니다.

바이스 스튜디오의 최근 오리지널 작품으로는 2021년 선댄스 영화제에서 해외 다큐멘터리 심사위원상을 받은 'Flee', 6부작 다큐멘터리 시리즈인 'Pride for FX', ESPN과 함께 한 다큐시리즈 'American Gladiators', Hulu의 'Tell Me Lies', DOCNYC에서 최초 공개된 'Moments Like This Never Last' 등이 포함됩니다. 2017년 출시된 바이스 스튜디오 제작 작품으로는 크리스 스미스가 에미상 후보에 올랐던 'Jim & Andy: Great Beyond and Fyre: The Greatest Party that Never Happened'(Netflix), 아담 드라이버와 아네트 베닝 출연 장편 영화 'The Report'(Amazon), 디에고 오소르노의 '1994'(Netflix), 'Dark Side of the Ring'(VICE TV), 'AKA Jane Roe'(FX), 'Satanic Verses'(BBC) 등이 포함됩니다.