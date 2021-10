KIIT 및 KISS, UNESCO MGIEP와 협업

-- 사회 및 정서적 학습에 관한 온라인 과정 개설

뉴델리, 2021년 10월 30일 /PRNewswire/ -- Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT)와 Kalinga Institute of Social Sciences (KISS)가 KIIT-KISS 직원과 학생에게 공감과 친절을 위한 자기주도 정서학습(Self-directed Emotional Learning for Empathy and Kindness, SEEK) 온라인 과정을 단계적으로 제공하고자 UNESCO MGIEP (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development)와 파트너십 계약을 체결했다.



KIIT & KISS partner with UNESCO MGIEP for online course on social and emotional learning

KIIT Deemed-to-be-University와 KISS Deemed-to-be-University는 MGIEP SEEK 과정을 시행하는 세계 최초의 대학 중 하나가 될 전망이다. 또한, 이 과정은 인도 정부의 University Grants Commission(UGC)으로부터도 승인을 받았다.

Compassionate Integrity Training을 기반으로 하는 이 과정은 UNESCO MGIEP와 미국 라이프 대학이 개발했다. 이 과정은 21세기 정서지능 기술을 구축하고, 인도의 국가 교육 정책 목표(참여하는 세계 시민을 양성하고자 사회적 및 정서적 학습 제공)를 실현하는 데 일조할 전망이다. 전체 약 40시간이 걸리는 이 과정은 3개 시리즈 10개 스킬로 구성된다.

파트너십 체결식에는 UNESCO MGIEP 소장 Dr. Anantha Duraiappah, KIIT 및 KISS 설립자 Dr. Achyuta Samanta, KISS Deemed-to-be-University 총장 Shri Satya Tripathi, 델리 주재 여러 대사관과 유엔사무소 대표들이 참석했다.

Dr. Anantha Duraiappah는 연설에서 "SEEK에서 중요한 것은 자신을 찾고, 자신에게 편안해지며, 친절한 것"이라며 "KIIT-KISS와의 파트너십을 환영하는 바이며, 앞으로 KIIT-KISS 직원과 학생이 이 회복탄력성 기반의 과정을 수강하기를 기대한다"고 말했다. 이어 그는 "또한, 자기 연민을 늘리고, 더욱 평화롭고 지속가능한 사회 발전에 기여하는 데 이 과정이 유익하기를 진정으로 바란다"라고 언급했다.

Dr. Samanta는 "KIIT 및 KISS는 연민, 친절 및 박애 정신을 기반으로 한다"며, "UNESCO MGIEP와 손을 잡고, 특히 인간성이 힘든 시간을 겪고 있는 시점에서 정서적 회복탄력성을 구축하는 데 도움이 되는 정서적 지능 기술을 학생과 직원에게 제공하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

Shri Tripathi는 "SEEK 과정은 1단계에서 1,000명의 교직원과 11,000명의 학생에게 제공될 예정"이라면서, "2022년에는 모든 학생이 학점을 위해 이 과정을 수강하게 될 것"이라고 설명했다.

UNESCO MGIEP는 사회 및 정서적 학습을 도모하고, 디지털 교육학을 혁신하며, 청년에게 힘을 부여하는 프로그램을 개발함으로써 세계 곳곳에서 평화롭고 지속가능한 사회를 만들기 위한 유엔 지속가능발전 목표 4.7을 실현하는 데 집중한다.

미디어 문의:

Dr. Shradhanjali Nayak

director.pr@kiit.ac.in

사진: https://mma.prnasia.com/media2/1672883/KIIT_KISS_UNESCO_MGIEP.jpg?p=medium600