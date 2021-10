세계 최초의 FIFA Football for School 프로그램, KISS에서 출범

부바네스와르, 인도, 2021년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 부바네스와르 소재의 Kalinga Institute of Social Sciences(KISS)가 한 번도 시도한 적이 없는 이니셔티브를 통해 캠퍼스 내에서 세계 최초의 FIFA Football for School 프로그램을 시작했다. 지난 27일, 오디샤 주지사 Naveen Patnaik가 가상으로 프로그램의 킥오프를 알렸다.

Mr. Youri Djorkaeff, CEO - FIFA Foundation and Dr. Achyuta Samanta, Founder, KIIT & KISS amidst the football trainees during the lunch of FIFA Football for School Programme at KISS