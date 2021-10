베일러와 하버드 연구원, 인간 번영에 대한 장기적 글로벌 연구 협력

하버드 대학과 베일러 대학의 연구원들이 인간 번영의 결정 요인을 조사하기 위해 최대 규모의 계획을 시작한다.

텍사스주 웨이코, 2021년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 하버드 대학과 베일러 대학의 사회과학자와 생의학 과학자들이 인간 번영에 영향을 미치는 요인을 조사하는 최대 규모의 계획을 시작하기 위해 힘을 합쳤다. 4,340만 달러 규모의 계획, "글로벌 번영 연구(GFS)"에는 전 세계 22개국을 대표하는 240,000명의 개인을 대상으로 하는 5년간의 연구와 광범위한 행복의 결과에 대한 연간 데이터 수집이 포함된다. 이러한 노력에는 갤럽의 데이터 수집 및 관리 전문성과 이해 관계자 조율, 그리고 비영리조직 오픈 사이언스 센터(Center for Open Science)의 개방적인 과학 리더십이 포함된다.

Researchers at Harvard University and Baylor University, in partnership with Gallup and the Center for Open Science, have launched the Global Flourishing Study, the largest initiative of its kind to investigate the factors that influence human flourishing throughout the world.